Los barrios más baratos de Houston en 2026: dónde buscar alquiler si quieres mudarte

Houston sigue apareciendo como una de las ciudades más atractivas para mudarse dentro de Estados Unidos, pero el alquiler ya no se siente tan barato como antes. En 2026, la clave no es solo encontrar una renta baja: es elegir una zona donde el precio cierre sin disparar los gastos de transporte, seguro, servicios o tiempo de traslado.

Houston volvió a quedar en el centro del mapa migratorio de Estados Unidos: un reporte de Penske la ubicó como el principal destino de mudanzas del país por quinto año consecutivo, impulsada por quienes buscan un nuevo comienzo, más espacio y menor costo de vida que en otras grandes áreas metropolitanas. Pero esa popularidad también obliga a mirar con más cuidado el mercado: mudarse a Houston puede ser más accesible que irse a Austin, Miami, Nueva York o Los Ángeles, aunque no todos los barrios baratos ofrecen la misma conveniencia.

Houston tiene barrios con vivienas económicas, pero es importante considerar otras variables. Crédito: Imagen creada con AI / Georgina Elustondo | Impremedia

Según Apartments.com, en mayo de 2026 el alquiler promedio en Houston ronda los $1,185 al mes, por debajo del promedio nacional de $1,642. La misma plataforma estima cerca de $1,083 por un studio, $1,185 por un apartamento de una habitación, $1,499 por dos habitaciones y alrededor de $1,931 por tres habitaciones.

El dato importante es que esos valores son promedios. En Houston, una ciudad extensa y muy dependiente del auto, la diferencia entre vivir cerca del trabajo o ahorrar $200 de renta puede convertirse en más gasolina, más seguro, más tiempo en tráfico y peor calidad de vida. Por eso, estos son los barrios y zonas donde conviene empezar a buscar si el objetivo es pagar menos sin perder de vista la vida diaria.

Greater Greenspoint: de las rentas más bajas, pero exige revisar bien la zona

Greater Greenspoint aparece entre las zonas más baratas para alquilar en Houston. Apartments.com ubica el alquiler promedio del vecindario en torno a $800 al mes, con studios cerca de $736 y rangos que pueden ir aproximadamente de $736 a $1,347, según tipo de unidad y edificio.

Es una zona al norte de Houston, cerca del aeropuerto George Bush Intercontinental y de corredores importantes como I-45 y Beltway 8. Para quienes trabajan en el norte de la ciudad, en logística, servicios aeroportuarios o empleos vinculados a corredores industriales, puede ser funcional.

La advertencia: no conviene alquilar solo por precio. En Greenspoint hay complejos muy distintos entre sí, y la experiencia puede cambiar mucho de una cuadra a otra. Antes de firmar, hay que visitar de día y de noche, revisar estacionamiento, iluminación, mantenimiento, reseñas recientes y consultar el mapa de delitos del Houston Police Department o el Community Crime Map. La policía de Houston ofrece datos públicos por zonas y mapas comunitarios para revisar incidentes reportados.

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Gulfton: barato, diverso y con mucha oferta para renters

Gulfton es otro de los nombres fuertes para quienes buscan alquiler bajo dentro de Houston. Apartments.com estima un alquiler promedio de $894 en el vecindario, con studios alrededor de $760 y rentas que pueden llegar hasta cerca de $1,547, según el tipo de propiedad.

Zumper muestra listados recientes en Gulfton con unidades de una habitación desde alrededor de $895 a $949, y departamentos de dos habitaciones cerca de $1,147, aunque los precios cambian rápido y dependen de promociones, depósitos y cargos adicionales.

Gulfton tiene una ventaja clara para inmigrantes y familias latinas: es una zona muy diversa, con fuerte presencia de comunidades internacionales, restaurantes, comercios, transporte y servicios relativamente cerca. Niche describe a Gulfton como un vecindario urbano donde la mayoría de los residentes alquila y donde hay restaurantes, cafés y parques.

No es el barrio más “aspiracional” de Houston, pero sí puede ser práctico para quien necesita instalarse con presupuesto acotado, sobre todo si trabaja hacia el suroeste, Bellaire, Galleria, West University o zonas cercanas.

Sharpstown: una opción económica en el suroeste

Sharpstown también aparece como una de las zonas más convenientes para buscar renta baja. Apartments.com calcula el alquiler promedio del barrio en $906, con studios cerca de $757 y un rango de alquileres que puede ir de $757 a $1,500.

Su ubicación es uno de sus puntos fuertes: está en el suroeste de Houston, cerca de Bellaire, Gulfton, Chinatown/Asiatown, Westpark Tollway y corredores comerciales. Para quienes trabajan en servicios, gastronomía, comercios, salud o empleos distribuidos entre el suroeste y el oeste de la ciudad, puede ser una alternativa razonable.

El punto débil es parecido al de otras zonas baratas: hay que mirar edificio por edificio. En Houston, una renta baja puede esconder mantenimiento flojo, cargos extra, mala aislación, problemas de seguridad o complejos con administración deficiente. Sharpstown puede funcionar, pero no conviene firmar sin visitar el lugar y comparar reseñas recientes.

Vista aérea de Amarillo, Texas, una de las ciudades más accesibles del estado para ahorrar dinero en tu planificación económica anual. Crédito: Jacob Boomsma | Shutterstock

Alief: más espacio por menos dinero, aunque más alejado

Alief es una de las zonas más conocidas del suroeste-oeste de Houston para familias que buscan más espacio y precios moderados. No siempre aparece como el alquiler más bajo en los portales, pero suele ofrecer una relación interesante entre tamaño, diversidad cultural, comercios y disponibilidad de departamentos o casas.

El Houston Chronicle describió a Alief como una de las zonas más diversas de Houston y señaló que sigue siendo el vecindario más poblado de la ciudad, con más de 100,000 residentes. También marcó desafíos reales: pérdida de población entre 2018 y 2023, percepción de inseguridad, viviendas envejecidas y falta de nuevas opciones residenciales en algunos sectores.

Para una familia que necesita dos o tres habitaciones, Alief puede ser más realista que barrios céntricos. Pero hay que calcular bien los traslados: si el trabajo está en Downtown, Medical Center o The Heights, el ahorro en renta puede perderse en tiempo, gasolina y estrés.

Golfcrest, Bellfort/Reveille, Cranbrook Downs y Hambledon: zonas muy baratas, pero menos conocidas

RentCafe ubica entre los vecindarios más accesibles de Houston a Cranbrook Downs, con un promedio cercano a $916 al mes; Golfcrest/Bellfort/Reveille, con unos $923; y Hambledon, con alrededor de $945. Todos quedan por debajo del promedio general de la ciudad, que RentCafe sitúa en $1,349.

Estas zonas pueden ser útiles para quien busca precio por encima de ubicación “de moda”. Suelen quedar lejos del radar de quienes se mudan por primera vez y buscan nombres más conocidos como Midtown, Montrose, The Heights o Galleria.

La ventaja es el costo. La desventaja es que requieren más investigación: transporte, escuelas, seguridad, riesgo de inundación, estado del complejo y distancia real al trabajo. En Houston, eso define más la experiencia que el nombre del barrio.

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Spring Branch: no siempre es el más barato, pero puede ser buen equilibrio

Spring Branch no es la zona más económica de Houston, pero aparece como una opción intermedia para quienes quieren algo más familiar, relativamente bien ubicado y todavía más accesible que otros barrios más caros. Un relevamiento de zonas asequibles de Houston en 2026 ubica rentas aproximadas entre $1,177 y $1,395, según subzona.

Puede interesar a familias que miran escuelas, acceso al oeste de Houston, Memorial, Energy Corridor o zonas de empleo fuera del centro. No es el lugar para quien busca la renta más baja posible, pero sí para quien quiere pagar menos sin irse demasiado lejos.

¿Conviene buscar dentro o fuera del Loop?

Para pagar menos, muchas veces conviene mirar fuera del Inner Loop. Barrios como Montrose, Midtown, The Heights, Museum District o zonas cercanas a Downtown suelen ser más caros. Un análisis del Houston Chronicle sobre qué se puede alquilar con $1,200 mostró que ese presupuesto alcanza para opciones más pequeñas o antiguas en áreas codiciadas, mientras que en zonas suburbanas o menos céntricas puede conseguir más metros, amenities o mejores promociones.

La pregunta no debería ser solo “dónde está más barato”, sino “dónde me queda más barato vivir”. En Houston, eso incluye renta, auto, estacionamiento, gasolina, tolls, seguro, aire acondicionado, tiempo de viaje y riesgo de inundación.

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Antes de firmar: tres chequeos obligatorios

El primer chequeo es el transporte. METRO Houston tiene un mapa interactivo de buses, tren ligero, Park & Ride y conexiones. Si no tienes auto, vivir lejos de una ruta útil puede ser más caro que pagar un poco más de renta en una zona mejor conectada.

El segundo es el riesgo de inundación. FEMA mantiene mapas oficiales de riesgo de inundación, y en Houston este punto no es menor: algunas zonas de renta baja pueden estar más expuestas o tener edificios con historial de problemas.

El tercero es la seguridad real de la cuadra. No alcanza con buscar “barrios peligrosos” en internet: hay que revisar reportes recientes, caminar la zona, ver iluminación, accesos, estacionamiento, portones, mantenimiento y hablar con residentes si es posible. El Houston Police Department publica estadísticas y mapas que pueden servir como punto de partida.

Entonces, ¿dónde buscar primero? Claves para rentar en Houston

Si el objetivo es pagar lo menos posible, empezaría por Greater Greenspoint, Gulfton, Sharpstown, Cranbrook Downs, Golfcrest/Bellfort/Reveille y Hambledon.

Si buscas equilibrio entre precio, vida diaria y servicios, miraría Gulfton, Sharpstown, Alief y algunas partes de Spring Branch.

Si necesitas más espacio para familia, Alief y zonas del suroeste/oeste pueden dar mejores opciones que los barrios centrales.

Si trabajas en Downtown, Medical Center, Galleria o Energy Corridor, la mejor decisión no es necesariamente el barrio más barato: es el que te deje una renta razonable sin convertir cada día en una hora extra de tráfico.

Houston todavía puede ser una ciudad conveniente para mudarse en 2026, pero el alquiler barato hay que leerlo con lupa. En una ciudad tan grande, el verdadero ahorro aparece cuando renta, transporte, seguridad, servicios y calidad del edificio cierran al mismo tiempo.

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