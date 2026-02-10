Las ciudades de Texas más baratas para vivir y ahorrar en 2026

Si estás pensando mudarte a Texas, o quizás ya vives en ciudades principales como Houston o Dallas, debes saber que hay al menos tres localidades que se posicionan como las más baratas para vivir y ahorrar dinero en 2026. El precio de alquiler y el acceso a salarios estables hacen posible vivir de forma más económica

Las ciudades de Amarillo, Irving y Frisco ya habían sido destacadas en un estudio previo de FinanceBuzz, por su relación entre ingresos y gastos. Sin embargo, análisis más recientes las continúan identificando como las más asequibles en el estado.

Texas sigue siendo atractivo para quienes buscan vivir con costos menores que en estados como California o Nueva York. No obstante, dentro de Texas hay diferencias marcadas entre regiones metropolitanas costosas y áreas más accesibles donde el dinero rinde más.

Las ciudades más baratas para vivir en Texas y ahorrar dinero

1. Amarillo

Se ubica entre las ciudades más favorables para ahorrar por su bajo costo de vida, con gastos de alquiler que representan una proporción menor del ingreso promedio anual y una relación deuda-riesgo atractiva. Estudios indican que el ingreso promedio anual en Amarillo es de alrededor de $49,000. con gastos de alquiler cercanos a un 25% del ingreso.

Además, otros rankings de costos de vida también mencionan a Amarillo como una opción más barata que muchas ciudades grandes en Texas, con precios de vivienda y servicios por debajo del promedio nacional.

2. Irving

En el mismo ranking de FinanceBuzz apareció Irving como una de las mejores ciudades texanas para ahorrar, con un ingreso promedio anual de $54,251 y una relación deuda-riesgo de 0.601, la más baja entre las ciudades texanas mencionadas.

Aunque Irving es parte del área metropolitana de Dallas, el portal Coastal Moving Services racalca que todavía ofrece condiciones financieras favorables para quienes ganan ingresos medios.

3. Frisco

Con un ingreso promedio mucho más elevado (casi $93,894 anuales), los gastos de alquiler rondan el 24% del ingreso, por lo que la relación deuda-riesgo es mayor. Sin embargo, esto se debe a que refleja un mercado con altos ingresos, por lo que sigue siendo un destino sólido si puedes sostener ese nivel de ingreso.

A la hora de planificar una mudanza en Texas, no solo el costo de alquiler o compra de casa importa. Considera también los servicios públicos, el transporte, alimentación, oportunidades laborales y calidad de vida.

Un costo de vida bajo puede verse compensado si el acceso a empleo estable o a servicios esenciales es limitado, por lo que muchos expertos recomiendan hacer una evaluación integral antes de elegir ciudad.

Amarillo, Irving y Frisco seguirán siendo opciones destacadas en 2026, junto con otras localidades emergentes, como Brownsville, Wichita Falls, Laredo o McAllen, que manejan promedios financieros similares.

