Mudarse a Houston ya no es tan barato: cuánto dinero necesitas en 2026

Durante años, Houston construyó reputación como una de las grandes ciudades estadounidenses donde todavía era posible empezar de nuevo sin los costos extremos de Nueva York, Los Ángeles o Miami. El atractivo era claro: Texas no cobra impuesto estatal sobre ingresos, tiene una economía diversa y una de las comunidades hispanas más grandes del país.

Pero en 2026 esa imagen necesita matices. Aunque Houston sigue siendo relativamente más accesible que otros grandes mercados urbanos, vivir allí cuesta bastante más de lo que muchos anticipan. Según el MIT Living Wage Calculator, una persona adulta sola en el condado de Harris necesita ganar más de $24 por hora para cubrir gastos básicos; una familia con dos adultos y dos hijos requiere ingresos significativamente más altos para sostener vivienda, alimentación, transporte y cuidado infantil.

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Cuánto cuesta alquilar en Houston

La vivienda sigue siendo una ventaja comparativa frente a otras ciudades grandes, pero ya no es “barata”.

Según plataformas inmobiliarias como Apartment List y Zillow, el alquiler promedio de un departamento de una habitación en Houston suele moverse en torno a $1,200 a $1,500, mientras que unidades de dos habitaciones pueden superar fácilmente los $1,700 o $2,000, dependiendo de la zona.

Barrios suburbanos pueden ofrecer mejores precios, aunque con una contrapartida clara: mayor dependencia del auto.

Mudarse a Houston en 2026 todavía puede ser más barato que instalarse en otras ciudades importantes del país, aunque cada vez menos. Crédito: Impremedia

Barrios más baratos de Houston para vivir en 2026

Para quienes evalúan mudarse a Houston con presupuesto ajustado, la ubicación puede cambiar por completo la ecuación financiera. Aunque zonas como Downtown, Midtown, The Heights o River Oaks concentran algunos de los precios más altos, todavía existen barrios y áreas periféricas donde el alquiler resulta más accesible.

Entre las opciones que suelen aparecer entre las más económicas están Alief, una zona con fuerte presencia hispana y oferta de departamentos más accesibles; Sharpstown, al suroeste de la ciudad, históricamente buscada por quienes priorizan precio; y Gulfton, uno de los sectores más densamente poblados y con costos de vivienda generalmente más bajos.

También aparecen alternativas como Northside / Northline, con alquileres más competitivos y cercanía relativa a corredores laborales, además de zonas suburbanas como Pasadena, Aldine o partes de Spring Branch, donde puede haber mejores oportunidades según disponibilidad.

Pero el precio no debería ser el único criterio. En Houston, mudarse a una zona más barata muchas veces implica trayectos más largos, mayor dependencia del automóvil y, en algunos casos, revisar con atención temas como seguridad, acceso a escuelas, infraestructura o riesgo de inundaciones. Lo que parece ahorro en renta puede transformarse en un gasto mayor en transporte y tiempo.

El gasto que cambia todo: el transporte

Houston es una ciudad construida para conducir. A diferencia de Nueva York o Chicago, el transporte público tiene cobertura limitada para muchas rutinas laborales. Eso obliga a sumar costos de vehículo, gasolina, mantenimiento y seguro.

Y el seguro no es menor: Texas se ubica entre los estados donde asegurar un auto puede resultar especialmente caro, según comparadores del sector asegurador como Bankrate e Insurify. Para muchos hogares, este gasto redefine el presupuesto real.

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Electricidad: una factura que puede sorprender

El calor extremo de Houston convierte el aire acondicionado en necesidad, no lujo. Eso impacta directo en la factura eléctrica, especialmente en verano, cuando Texas suele registrar picos de demanda energética según datos de ERCOT, el operador eléctrico estatal.

Para recién llegados desde climas más templados, este suele ser uno de los gastos más subestimados.

Cuánto dinero necesitas realmente

Una estimación razonable, basada en salarios de vida y costos reales:

Persona sola: entre $4,000 y $5,500 mensuales.

Pareja sin hijos: desde $6,000 a $8,000.

Familia con hijos: fácilmente más de $8,000 a $10,000+, dependiendo de childcare y vivienda.

El costo invisible

Houston sigue ofreciendo empleo y oportunidades. Pero también implica riesgos financieros que muchos descubren tarde:

Inundaciones

Seguros elevados

Largos traslados

Combustible

Cuidado infantil

Salud

Mudarse a Houston puede seguir siendo una decisión inteligente. Pero, pensar que sigue siendo una ciudad “barata”, no es un buen punto de partida.

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