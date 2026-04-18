Seguro Social alerta en Texas: el fraude que busca robar dinero justo cuando llegan los pagos

En Texas, donde millones de personas dependen cada mes de depósitos del Seguro Social para cubrir renta, comida, medicinas o gastos básicos, volvió a encenderse una alarma que preocupa cada vez más: las estafas que usan el nombre de la Administración del Seguro Social (SSA) para engañar a beneficiarios.

La advertencia llega en plena temporada de pagos de abril, cuando muchas personas revisan sus cuentas, esperan depósitos o siguen trámites pendientes. Ese contexto es aprovechado por delincuentes que envían mensajes falsos, hacen llamadas intimidantes o crean páginas que imitan sitios oficiales para quedarse con información privada y, en algunos casos, vaciar cuentas bancarias.

Texas en alerta por nueva estafa que usa el nombre del Seguro Social Crédito: Thx4Stock team | Shutterstock

No se trata solo de jubilados. También están en la mira personas con discapacidad, familias que reciben beneficios por sobrevivencia, adultos mayores con ingresos limitados y hasta hijos o nietos que ayudan a sus familiares con gestiones digitales.

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Cómo operan las estafas

El mecanismo suele empezar con algo simple: un correo electrónico, un mensaje de texto o una llamada inesperada.

El mensaje puede decir que el pago fue retenido, que la cuenta necesita verificación urgente o que existe un problema con el número de Seguro Social. En otros casos prometen aumentos de beneficios o depósitos pendientes.

Todo está diseñado para generar apuro. Cuando la persona hace clic o responde, los estafadores intentan obtener:

Número de Seguro Social.

Fecha de nacimiento.

Datos bancarios.

Claves de acceso.

Códigos enviados por SMS.

Copias de documentos personales.

Con esos datos pueden cometer robo de identidad, pedir créditos o mover dinero sin autorización.

Esperan pagos en Texas y aparece fraude peligroso del Seguro Social Crédito: voronaman | Shutterstock

“Pensé que era real”

María G., residente de Houston de 62 años, contó que recibió un correo donde le avisaban que su depósito mensual estaba “en revisión”. “Tenía el logo, se veía serio y justo estaba esperando el pago. Casi entro al link. Me salvó mi hija, que me dijo que eso no era normal”, relató.

Según explicó, el mensaje pedía confirmar datos bancarios para “reactivar el beneficio”. Lo eliminó de inmediato.

Historias como esa se repiten con frecuencia, especialmente entre personas que no están acostumbradas a detectar fraudes digitales.

Por qué Texas es terreno sensible

Texas tiene una gran población de adultos mayores, trabajadores retirados y familias que reciben distintos beneficios federales. Además, muchas personas manejan trámites en inglés como segunda lengua o dependen de terceros para gestiones online, lo que puede aumentar vulnerabilidades.

También influye otro factor: el crecimiento de fraudes por teléfono y texto en ciudades grandes como Houston, Dallas, San Antonio y El Paso.

Lo que nunca hará el Seguro Social

La Administración del Seguro Social recuerda que no suele contactar personas para exigir pagos urgentes ni pedir dinero mediante:

Gift cards.

Transferencias inmediatas.

Criptomonedas.

Apps de pago rápido.

Tampoco amenaza con arrestos instantáneos por teléfono ni bloquea beneficios en minutos por un mensaje: cuando aparece presión, miedo o urgencia extrema, suele ser una señal clara de fraude.

Estafadores usan inteligencia artificial para imitar voces y generar llamadas de emergencia falsas. Crédito: Imagen creada con AI | Impremedia

¿Qué conviene hacer si recibes uno? Lo más importante es no reaccionar en caliente. Si llega un mensaje sospechoso, no abras enlaces, no entregues datos y nunca sigas instrucciones telefónicas.

Corta la llamada, entra por tu cuenta al sitio oficial de la SSA y consulta con un familiar de confianza si dudas.

Por qué crecen ahora

Abril suele concentrar pagos, movimientos bancarios y consultas relacionadas con impuestos. Esa mezcla de dinero y ansiedad es ideal para los estafadores, que saben que muchas personas esperan depósitos o están pendientes de su situación financiera.

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