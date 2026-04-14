Impulsan tecnología en el DMV para luchar contra fraude de identidad en California

El gobernador Gavin Newsom anunció este martes el uso de tecnología de vanguardia en el Departamento de Vehiculos Motorizados de California (DMV) para combatir el fraude de identidad y mejorar la eficiencia en las oficinas.

Las dos nuevas funciones incluyen códigos de barras con firma digital en las licencias de conducir y tarjetas de identificación, y un sistema de registro simplificado con código QR en las oficinas, que pone a California a la vanguardia en la lucha contra el fraude y en la mejora de la experiencia en el DMV.

“California está redoblando su lucha contra el fraude, sin más. Estamos reforzando la seguridad en el DMV y duplicando las medidas de protección que salvaguardan la identidad y la información de las personas. Así es como se demuestra la rendición de cuentas”, declaró Newsom en un comunicado.

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El gobernador expresó que también se está mejorando el sistema en el DMV para beneficiar a los ciudadanos.

“Un nuevo proceso de registro mediante código QR se está implementando en todas las oficinas del DMV, reduciendo los tiempos de espera y mejorando la eficiencia”, agregó.

Newsom aseguró que se trata de brindar seguridad y servicio, para proteger a los californianos, así como para agilizar y simplificar sus trámites gubernamentales cotidianos.

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La firma digital que se incorpora al reverso de los documentos de identidad permitirá que los lectores de tarjetas de código abierto y fáciles de usar verifiquen rápidamente si una firma es válida, o si ha sido alterada o revocada, lo que garantiza la seguridad de los residentes de California.

El secretario de Transporte de California, Toks Omishakin, expresó que, bajo el liderazgo de Newsom, el estado marca la pauta a nivel nacional en cuanto a servicios públicos seguros y con visión de futuro.

“Esta tecnología de tarjetas refleja nuestro compromiso de proteger a los californianos contra el robo de identidad y el fraude, poniendo herramientas de vanguardia directamente al alcance de las empresas y los consumidores”, dijo Omishakin.

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La Comisión Federal de Comercio informó que el fraude a nivel nacional alcanzó los $15,850 millones de dólares en 2025, siendo el robo de identidad el segmento más importante.

El año pasado se registraron 435,985 casos de robo de identidad en California.

“Está aumentando rápidamente el robo de identidad y, cuando las personas son víctimas de este delito, pierden tiempo y dinero valiosos. La gente quiere tener la seguridad de que su documento de identidad emitido por California es seguro“, dijo el director del DMV de California, Steve Gordon.

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“El nuevo software de firma digital y lector de tarjetas de alta tecnología que ofrecemos es el ejemplo más reciente de cómo California y el DMV están ayudando a prevenir el fraude“, añadió.

Se aclaró que los residentes de California no necesitan apresurarse para cambiar a una nueva licencia de conducir o a una tarjeta de identificación, que son válidas hasta su fecha de vencimiento.

Las personas que quieran reemplazar sus documentos actuales pueden solicitarlos en línea en la página de Solicitud de Reemplazo de Licencia de Conducir del DMV de California, aunque se aplicarán las tarias correspondientes por la tarjeta de reemplazo.

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El DMV también implementó una mejora que permite a los usuarios registrarse por sí mismos en las oficinas escaneando un código QR, con el Proceso de Admisión Virtual (VIP), diseñado para reducir los tiempos de espera, minimizar el aforo en las oficinas y garantizar un servicio uniforme en el estado.

Cada cliente del DMV que llegue a una oficina podrá escanear un código QR y recibirá una notificación cuando se acerque su turno. Esta nueva función se suma a la opción de auto-registro en línea que el departamento implementó en 2021.

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