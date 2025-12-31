California posterga la revocación de 17,000 licencias de conducir comerciales

Una semana después de que grupos de inmigrantes presentaron una demanda, California anunció este martes que aplazaría hasta marzo la revocación de 17,000 licencias de conducir comerciales.

La decisión de los funcionarios estatales es permitir más tiempo para que los camioneros y conductores de autobuses, que legalmente son elegibles para las licencias, las puedan conservar.

Sin embargo, el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, advirtió que California podría perder $160 millones de dólares si no cumple con el plazo para revocar las licencias, establecido para el 5 de enero de 2026.

Sigue leyendo: DOT amenaza con retener fondos federales a ocho estados por emitir licencias comerciales a inmigrantes

La autoridad ya retuvo $40 millones de dólares en fondos federales porque, según Duffy, California no estaba haciendo cumplir los requisitos de dominio del idioma inglés para los camioneros.

Después de que Duffy presionara al estado para no otorgar licencias a inmigrantes indocumentados, California únicamente envió avisos de invalidación de licencias.

Una auditoría detectó problemas, como licencias que seguían vigentes mucho después de que expirara la autorización de residencia del inmigrante, o licencias en las que el estado no pudo demostrar que había verificado el estatus migratorio del conductor.

Sigue leyendo: Programa piloto para hacer más seguras las carreteras de California

“California NO tiene una ‘prórroga’ para seguir violando la ley y poniendo en riesgo a los estadounidenses en las carreteras”, publicó Duffy en las redes sociales.

El Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) priorizó el tema después de que un conductor de camión que no tenía documentos migratorios vigentes hizo un giro ilegal en U y provocó un accidente en el que murieron tres personas en agosto en Florida.

En California, las autoridades dijeron que trabajaban para garantizar que el DOT federal esté satisfecho con las reformas implementadas.

Sigue leyendo: DMV de California podría frenar ventas de Tesla por 30 días

California tenía previsto reanudar la emisión de licencias de conducir comerciales a mediados de diciembre, pero su intención fue bloqueada por la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA).

“Los conductores comerciales son una parte importante de nuestra economía: nuestras cadenas de suministro no se mueven y nuestras comunidades no permanecen conectadas sin ellos”, dijo el director del Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV), Steve Gordon.

La Coalición Sikh, grupo nacional que defiende los derechos civiles de los sijs, y el Caucus de Derecho Asiático, con sede en San Francisco, presentaron una demanda colectiva en nombre de los conductores de California.

Sigue leyendo: Residentes de California sin REAL ID deberán pagar tarifa extra para viajes aéreos

Las agrupaciones afirmaron que los camioneros inmigrantes estaban siendo perseguidos injustamente, después de que el conductor involucrado en el percance en Florida y el conductor de otro accidente fatal en California en octubre son sijs.

Los inmigrantes representan aproximadamente el 20% de todos los conductores de camiones, pero las licencias para no residentes que pueden obtener solo representan alrededor del 5% de todas las licencias de conducir comerciales, o aproximadamente 200,000 conductores.

El DOT propuso nuevas restricciones que limitarían severamente a qué extranjeros podrían obtener una licencia, pero un tribunal suspendió la iniciativa.

Sigue leyendo: California comienza a multar autos eléctricos en carriles de alta ocupación

El sector camionero elogió el esfuerzo por sacar de las carreteras a conductores no calificados que no deberían tener licencia o que no hablan inglés.

Además, aplaudieron las medidas del DOT para perseguir a las escuelas de licencias de conducir comerciales que son cuestionables.

Sigue leyendo:

· California renueva imagen de licencias de conducir y tarjetas de identificación

· Fin de las etiquetas para Vehículos de Baja Emisión Contaminante en California

· Fin de una era: nuevo formato de matrículas en California llega en 2026