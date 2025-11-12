California cancela 17,000 licencias de conducir comerciales de inmigrantes

El gobierno de California podría cancelar 17,000 licencias de conducir comerciales que se expidieron a inmigrantes después de que la administración Trump expresó su preocupación por las licencias otorgadas a personas que se encuentran en el país sin contar con la documentación migratoria en regla.

Pese a la medida, el gobernador Gavin Newsom aclaró que la cancelación de las licencias de conducir comerciales no es por motivos migratorios, sino por violaciones de la ley estatal, sin dar mayores detalles.

En un comunicado, el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean P. Duffy, dijo este miércoles que el Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV) admitió haber emitido de forma ilegal 17,000 licencias de conducir comerciales (CDL) a conductores que no residían en el estado.

“Por semanas de negar cualquier irregularidad, Gavin Newsom y California han sido pillados con las manos en la masa. Ahora que hemos desenmascarado sus mentiras, se revocan 17,000 licencias de camionero expedidas ilegalmente“, dijo Duffy en el comunicado del Departamento de Transporte (DOT).

“Esto es solo la punta del iceberg. Mi equipo seguirá presionando a California para que demuestre que ha retirado a todos los inmigrantes indocumentados de los camiones y autobuses escolares“, agregó el funcionario federal.

Según DOT, se notificó a los 17,000 titulares de licencias de conducir comerciales no domiciliadas que sus documentos ya no cumplen con los requisitos federales y que caducarán en 60 días.

La Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA) exige a California que proporcione una auditoría completa de todas las CDL no domiciliadas para verificar que se hayan revocado todos los documentos que no cumplan con los requisitos federales y que se corrijan todas las irregularidades.

En respuesta, la oficina del gobernador Newsom dio que las violaciones no especificadas correspondían a leyes estatales que no estaban vigentes antes de que el gobierno de Trump endureciera las normas tras una auditoría nacional por un conductor inmigrante que ocasionó un fatal accidente en Florida.

Un grave accidente que ocurrió el mes pasado en California, que involucró a un camionero indocumentado, en el que murieron tres personas, ha aumentado la preocupación sobre las licencias de conducir comerciales.

La oficina de Newsom aseguró que todos los conductores a quienes se les cancela la licencia de conducir tienen autorizaciones de trabajo válidas del gobierno federal.

“Una vez más, Sean ‘Reglas de Tráfico’ Duffy no comparte la verdad, sino que difunde falsedades fácilmente refutables en un triste y desesperado intento por complacer a su querido líder”, expresó el portavoz de Newsom, Brandon Richards.

Las nuevas normas para expedir licencias de conducir comerciales, anunciadas por Duffy en septiembre, dificultan su obtención para los inmigrantes, ya que solo tres categorías específicas de titulares de visa serán elegibles.

Los estados deberán verificar el estatus migratorio del solicitante en una base de datos federal. Las licencias tendrán una validez máxima de un año, a menos que la visa del solicitante expire antes.

De acuerdo con las nuevas normas, solo 10,000 de los 200,000 extranjeros con licencia comercial podrían optar a ellas, las cuales únicamente estarían disponibles para conductores con visa H-2A, H-2B o E-2.

La visa H-2A es para trabajadores agrícolas temporales, la H-2B para trabajadores no agrícolas temporales y la E-2 para quienes llevan a cabo inversiones sustanciales en empresas estadounidenses.

Como las normas no son retroactivas, los 190,000 conductores restantes podrán conservar sus licencias comerciales al menos hasta su renovación.

La oficina de Newsom aclaró que los nuevos requisitos no estaban vigentes cuando el estado expidió las 17,000 licencias que está por revocar. Sin embargo, a sus titulares se les notificó que los documentos caducarían en 60 días.

En octubre, el DOT anunció que retendría más de $40 millones de dólares a California porque el estado no había cumplido con los estándares de dominio del idioma inglés para los conductores con licencias comerciales.

Funcionarios de transporte de California no han emitido ningún comentario en relación con la revocación de las 17,000 licencias de conducir comerciales emitidas por el estado.

