Retención federal de $160 millones a California por licencias a camioneros no ciudadanos

La administración Trump retendría fondos por $160 millones de dólares a California por expedir licencias de conducir comerciales sin cumplir con las normas federales del Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT).

El secretario de Transporte de EE.UU., Sean Duffy, declaró este domingo que el gobierno federal está por cumplir la amenaza de retener fondos por $160 millones de dólares porque, según él, California emite licencias de conducir comerciales a transportistas fuera de las normas.

Duffy, en declaraciones a la cadena Fox, dijo que el gobernador de California, Gavin Newsom, se ha negado a acatar las normas del DOT que requieren que el estado deje de expedir esas licencias y que revise las ya emitidas.

“Así que, uno, estoy a punto de retirar $160 millones de dólares de California. Y, a medida que retiramos más dinero, también tenemos la opción de retirar la capacidad de California para emitir licencias de conducir comerciales”, expresó Duffy.

Hasta la mañana de este lunes, el gobierno de California no había emitido ningún comentario en relación con las declaraciones del secretario de Transporte de Estados Unidos.

Sin embargo, California ha defendido sus prácticas anteriormente, cuando Duffy amenazó con detener fondos federales y un portavoz de Newsom declaró que los titulares de licencias de conducir comerciales del estado tienen una tasa de accidentes significativamente más baja que el promedio nacional.

El mes pasado, el DOT federal endureció los requisitos para las licencias de conducir comerciales para conductores de camiones que no son ciudadanos después de tres accidentes fatales que, según funcionarios, fueron causados por conductores de camiones inmigrantes.

Únicamente tres clases específicas de titulares de visas serán elegibles para licencias de conducir comerciales de acuerdo con las nuevas reglas y los estados deberán verificar el estado migratorio del solicitante en una base de datos federal.

Las licencias para conducir comerciales serán válidas por hasta un año a menos que la visa del solicitante expire antes.

Según Duffy, California no debería haber emitido el 25% de las 145 licencias que los investigadores federales revisaron y citó cuatro casos que permanecieron válidas después de que el permiso de trabajo del conductor expirara.

Duffy denunció este domingo que California ha emitido decenas de miles de licencias a transportistas que no cumplen con las normas federales.

“Así que tienes a 60,000 personas en las carreteras que no deberían tener licencias. Están conduciendo camiones de combustible, autobuses escolares, y hemos visto algunos accidentes en las carreteras estadounidenses a causa de personas que no deberían tener estas licencias”, expresó Duffy.

Una auditoría nacional de licencias de conducir comerciales para transportistas comenzó después de que los funcionarios dijeron que un conductor inmigrante hizo un giro en U y causó un accidente en Florida en el que murieron tres personas.

De acuerdo con el DOT, se encontraron licencias de transportistas que se emitieron de forma incorrecta en California, Colorado, Pennsylvania, Dakota del Sur, Texas y Washington.

