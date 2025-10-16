Trump retiene $40 millones a California por requisito de inglés para camioneros

El gobierno del presidente Donald Trump retendría más de $40 millones de dólares en fondos de subvención a California después de asegurar que el estado se ha negado a aplicar controles de competencia en inglés a camioneros comerciales.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, dijo este miércoles que la Administración Federal de Seguridad de Autotransportistas (FMCSA) congelaría $40.68 millones de dólares de California.

Los recursos se habrían utilizado para ayudar con el pago de la capacitación de las fuerzas del orden, las inspecciones en las carreteras, la aplicación de las normas de tránsito y las auditorías de seguridad de las empresas de transporte.

Duffy dijo que la decisión se tomó después de que una investigación reveló que California no había cumplido con los estándares de competencia en inglés promulgados por el Departamento de Transporte.

“Puse a los estados en aviso este verano: hagan cumplir los requisitos del idioma inglés de la administración Trump o los cheques dejarán de llegar“, expresó Duffy en un comunicado, en el que mencionó que California es el único estado que no ha cumplido con el edicto.

En su comunicado, en total se retendrían a California $40,685,225 dólares del programa de la FMCSA.

“California es el único estado del país que se niega a garantizar que los conductores de camiones puedan leer las señales de tránsito y comunicarse con las fuerzas del orden. Este es un problema fundamental de seguridad que los afecta a ustedes y a sus familias en las carreteras de Estados Unidos“, agregó Duffy.

En abril, Trump firmó una orden ejecutiva que instruía aplicar estándares de inglés entre los camioneros para garantizar que puedan leer y comprender las señales de tránsito, comunicarse con los oficiales de seguridad vial, patrulla fronteriza, puestos de control agrícolas y estaciones de límites de peso de carga.

Posteriormente, el Departamento de Transporte requirió que cualquier conductor de vehículo comercial que no cumpla con los estándares del idioma sea puesto fuera de servicio, lo que retira al conductor y a su camión de la carretera hasta que se remedie las violaciones o los defectos.

La publicación en línea para camioneros Overdrive dijo que, a pesar de que el dominio del idioma inglés ha sido un requisito federal para los transportistas, una infracción no ha ocasionado que un camionero sea puesto fuera de servicio durante una década.

Un portavoz de la Patrulla de Caminos de California dijo a Overdrive que no aplicarían esos requisitos porque no es una ley en California retirar a un conductor si viola los estándares de dominio del inglés.

“Este dinero es valioso y debería destinarse a los excelentes hombres y mujeres de las fuerzas del orden de California, a quienes apoyamos. La insistencia del gobernador de California, Gavin Newsom, en obstruir la ley federal me ha atado de manos”, agregó Duffy.

El secretario de Transporte mencionó que los fondos permanecerán retenidos hasta que California decida adoptar y aplicar activamente los estándares de competencia en inglés que exige el gobierno federal.

En respuesta al anuncio de Duffy, la oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, afirmó que las normas y requisitos existentes de California han demostrado ser más efectivos que los de estados comparables.

“Parece que el secretario de Transporte federal necesita una lección sobre sus propias normas de tránsito“, dijo la subdirectora de Comunicaciones del gobernador de California, Diana Crofts-Pelayo.

“La realidad es simple: los titulares de licencias de conducir comerciales en California tuvieron una tasa de accidentes mortales casi un 40% menor que el promedio nacional. Texas, el único estado con más titulares de licencias comerciales, tiene una tasa casi un 50% mayor que la de California”, agregó.

En una carta al DOT por la Agencia de Transporte de California, los funcionarios estatales negaron que el estado no cumpliera con el requisito de dominio de inglés, al citar el riguroso proceso para convertirse en un conductor de vehículos comerciales con licencia, que dijeron que era más que suficiente.

