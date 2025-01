JetBlue deberá pagar $2 millones por una multa federal inédita: clientes recibirán dinero

El Departamento de Transporte de los Estados Unidos (DOT) anunció el pasado viernes una multa histórica de $2 millones de dólares contra la aerolínea JetBlue. La sanción se impone por “la operación de vuelos crónicamente retrasados”, lo que marca la primera vez que el organismo federal toma esta medida contra una aerolínea.

De acuerdo con la investigación del DOT, JetBlue operó al menos cuatro vuelos que fueron retrasados de forma constante durante un período de tiempo significativo. Entre junio de 2022 y noviembre de 2023, estos vuelos se retrasaron en más de 145 ocasiones. Los retrasos fueron tan frecuentes que cada uno de estos vuelos estuvo afectado por demoras de al menos cinco meses consecutivos.

El DOT califica que un vuelo se considera crónicamente retrasado si se vuela al menos 10 veces al mes y llega más de 30 minutos tarde más del 50% de las veces, incluidos los vuelos cancelados.

“Los retrasos crónicos ilegales hacen que volar sea poco confiable para los viajeros”, explicó Pete Buttigieg, secretario del Departamento de Transporte. “Esta acción pone a toda la industria aérea en alerta de que esperamos que sus horarios de vuelo reflejen la realidad”.

A pesar de haber sido advertida por el Departamento de Transporte sobre la inexactitud de los horarios de salida y llegada de su vuelo entre el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK) y Raleigh-Durham en Carolina del Norte, JetBlue continuó operando otros vuelos con problemas similares. Esto incluyó vuelos entre Fort Lauderdale y Orlando, y entre Fort Lauderdale y Windsor Locks en Connecticut.

La investigación reveló que los retrasos y cancelaciones de estos vuelos fueron frecuentes, con un total de 395 incidentes. Además, el DOT determinó que JetBlue fue responsable de más del 70% de los retrasos crónicos en sus vuelos.

A pesar de la sanción, la aerolínea defendió sus acciones, destacando que había invertido decenas de millones de dólares para reducir los retrasos en los últimos dos años.

“Si bien hemos llegado a un acuerdo para resolver este asunto con respecto a cuatro vuelos en 2022 y 2023, creemos que la responsabilidad de los viajes aéreos confiables recae igualmente en el gobierno de Estados Unidos, que opera el sistema de control de tráfico aéreo de nuestra nación”, señaló un portavoz de JetBlue.

El anuncio de esta multa fue bien recibido por los defensores de los consumidores, quienes aplaudieron la acción del gobierno.

“Las aerolíneas a menudo no permiten suficiente tiempo entre vuelos y no consideran márgenes para imprevistos”, afirmó Teresa Murray, directora de vigilancia del consumidor del Fondo Educativo del Grupo de Investigación de Interés Público de Estados Unidos, en un comunicado. “Tratan a los viajeros como simples números de asiento, no como personas con vidas y compromisos, desde vacaciones hasta bodas o funerales”.

La multa también incluye una compensación directa para los pasajeros afectados. JetBlue deberá pagar la mitad de la multa al Tesoro de los Estados Unidos, mientras que el millón restante será destinado a compensar a los pasajeros que se vieron perjudicados por los retrasos o cualquier otro problema futuro causado por la aerolínea en el transcurso de un año. Los afectados recibirán al menos $75 dólares por persona.

Este incidente ocurre en un contexto de mayor vigilancia sobre las aerolíneas. En 2024, JetBlue reportó uno de los peores desempeños en cuanto a puntualidad entre las aerolíneas de EE.UU., según el análisis de Cirium. Menos del 75% de sus vuelos llegaron a tiempo, ubicándola por debajo de otras aerolíneas nacionales importantes, con excepción de Frontier Airlines, que obtuvo resultados aún peores.

Buttigieg destacó que el DOT continuará investigando a otras aerolíneas con prácticas de programación poco realistas.

