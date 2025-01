¿Dónde está la ciudad más pobre de EE.UU. en 2025? Una casa cuesta $109,000

Para quienes viven fuera de los Estados Unidos, especialmente, aquellos que son de Latinoamérica, se cree que no hay pobreza en el país. Es casi seguro que ser pobre en la nación de las barras y las estrellas no es similar a la de otros lugares, sin embargo, eso no significa que no exista. Si te pones a analizar, en un país donde el costo de vida es elevado, se hace más difícil sostenerlo. Y para muestra, la ciudad más pobre de EE.UU., en el que una casa cuesta $109,000 dólares, en comparación con el promedio $420,400 dólares.

En 2025, Lincoln Heights, una pequeña ciudad de Ohio, se mantiene como la más pobre de Estados Unidos. Situada a tan solo una hora de Cincinnati, esta localidad ha sido marcada por décadas de abandono y dificultades estructurales.

Con una tasa de pobreza del 62.9%, Lincoln Heights es una de las comunidades más empobrecidas del país. El ingreso promedio por hogar es de solo $14,676 dólares al año, lo que representa casi $50,000 dólares menos que el promedio nacional (de $62,027 dólares, según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, BLS).

La historia de Lincoln Heights es un ejemplo de las complejas dinámicas socioeconómicas que han afectado a las comunidades afroamericanas en Estados Unidos. Fundada a fines del siglo XIX, esta ciudad fue uno de los primeros asentamientos de propiedad negra en el país, ofreciendo a las familias afroamericanas la oportunidad de ser dueñas de sus hogares. Hoy, Lincoln Heights tiene la mayor concentración de población afroamericana en Estados Unidos, con un 95.9% de sus habitantes siendo negros.

Sin embargo, desde su fundación, Lincoln Heights ha enfrentado múltiples obstáculos que han frenado su crecimiento. Durante más de 50 años, la ciudad fue no incorporada, lo que significaba que no pertenecía a ningún condado y no contaba con servicios básicos como carreteras pavimentadas o agua corriente. Cuando finalmente fue incorporada, su zona fue establecida de manera que no permitía la creación de negocios ni fábricas, limitando aún más las posibilidades de desarrollo económico.

A lo largo de las décadas, la llamada “fuga de blancos” (White Flight) también contribuyó al deterioro de la ciudad. Al mismo tiempo que los residentes blancos se mudaban a suburbios cercanos, los ingresos fiscales de Lincoln Heights disminuían, dejando a la ciudad sin los recursos necesarios para mantener servicios esenciales. Esta falta de inversión por parte de las autoridades locales y federales hizo que Lincoln Heights fuera olvidada por mucho tiempo.

“La noción de suburbanización, de oportunidades en los barrios, todo eso está arraigado en esa fantasía de que los negros pueden mudarse hacia la libertad, y nosotros no podemos”, comentó Henry Louis Taylor, profesor de planificación urbana y regional en la Universidad de Buffalo y quien escribió su tesis sobre Lincoln Heights, en una declaración rescatada por AS.

Actualmente, la ciudad lucha con infraestructura deteriorada y servicios públicos subcontratados, incluida la falta de una fuerza policial regular. En 2024, la población ha disminuido a poco más de 3,100 habitantes, frente a los más de 6,000 residentes que tenía en su apogeo en la década de 1970. El precio de una casa en Lincoln Heights, sorprendentemente bajo, ronda los $109,000 dólares, una cifra notablemente baja en comparación con otras ciudades del país. Esta accesibilidad, sin embargo, es un reflejo de la escasa demanda y la falta de oportunidades en la ciudad.

La pobreza persistente en Lincoln Heights no solo es una cuestión económica, sino también un reflejo de las desigualdades sociales y raciales que aún existen. Aunque la ciudad más pobre de EE.UU. se enfrenta a grandes desafíos, su situación pone de manifiesto la necesidad urgente de una mayor inversión y atención a las comunidades históricamente marginadas en el país.

También te puede interesar: