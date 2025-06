Rihanna deja ver lo avanzado que está su embarazo en la premiere de The Smurfs

Rihanna deslumbró este sábado durante la premiere de The Smurfs en Bruselas, donde la cantante mostró lo avanzado que está su embarazo de su tercer bebé con $AP Rocky.

En la alfombra azul del evento, que tuvo lugar en el Mont des Arts de Bruselas, la cantante de “Diamonds” lució un vestido de dos piezas azul claro con transparencias, que dejaban al descubierto su vientre de embarazo.

Rihanna, quien presta su voz a Pitufina y participa en la banda sonora, llegó a la premiere acompañada por su pareja, el rapero $AP Rocky.

Crédito: AP

En su paso por la alfombra azul del estreno de The Smurfs, Rihanna habló sobre su participación en la nueva versión de la película animada.

“Me gusta Pitufina porque es muy trabajadora como yo, una mujer de retos. No le teme a nada ni a nadie. Es una líder. Me identifiqué mucho con Pitufina y me alegra oír mi voz salir de su avatar hoy”, dijo la cantante a la prensa.

La aparición de la cantante en la premiere estaba en duda debido al reciente fallecimiento de su padre Ronald Fenty, el pasado 31 de mayo; sin embargo, Rihanna confirmó su asistencia un día antes del estreno.

¿Cuándo Rihanna anunció su embarazo?

En mayo, Rihanna sorprendió al aparecer en la alfombra azul de la Met Gala con un traje gris y un corsé que abrazaba su curveado vientre que dejaba saber que estaba embarazada.

La cantante de “Umbrella” fue una las últimas celebridades en llegar a la gala y no conversó con los reporteros presentes en el evento.

No es la primera vez que Rihanna anuncia una noticia como esta en un gran evento. En 2023, la cantante anunció su segundo embarazo durante su presentación en el Super Bowl.

Rihanna y A$AP Rocky tienen dos hijos juntos: RZA y Riot. La pareja comenzó a salir a finales de 2019 tras colaborar en el remix de “Cockiness (Love It)”, en 2012.

Seguir leyendo:

· ASAP Rocky destapa que su tercer hijo con Rihanna también tendrá un nombre con “R”

· A$AP Rocky sobre el embarazo de Rihanna: “Estamos felices”

· ¡Rihanna revela su tercer embarazo en la Met Gala 2025!