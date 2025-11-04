EE.UU. cerraría parte de su espacio aéreo si el cierre del gobierno continúa

El secretario del Departamento de Transporte, Sean Duffy, dijo el martes que podrían verse forzados a cerrar “ciertas zonas del espacio aéreo” de Estados Unidos si se prolonga el actual cierre del gobierno, en momentos en que hay un creciente número de vuelos retrasados en los aeropuertos.

“Habrá retrasos masivos en los vuelos. Habrá cancelaciones masivas, y puede que nos veamos obligados a cerrar ciertas zonas del espacio aéreo, porque simplemente no podemos gestionarlo, ya que no contamos con los controladores aéreos necesarios”, dijo Duffy en una rueda de prensa.

Duffy culpó a los legisladores demócratas del Senado por la falta de acuerdo para aprobar un nuevo presupuesto federal.

“Así que, si nos llevan a una semana, demócratas, verán un caos total”, dijo Duffy durante una rueda de prensa sobre el sistema ferroviario SEPTA. “Habrá retrasos masivos en los vuelos. Habrá cancelaciones masivas, y es posible que tengamos que cerrar ciertas partes del espacio aéreo porque simplemente no podemos gestionarlo, ya que no tenemos suficientes controladores aéreos”.

El cierre del gobierno, que ya lleva dos meses, ha provocado que trabajadores esenciales, incluidos los controladores aéreos, trabajen sin cobrar. Esto ha generado una escasez de entre 2,000 y 3,000 controladores, según Duffy.

Importantes terminales como la de Newark (Nueva Jersey), La Guardia (Nueva York), Boston (Massachussetts) y el Ronald Reagan, en Washington D.C., reportaban demoras este martes, según la Administración Federal de Aviación (FAA), que registra “escasez de personal” en casi la mitad de las torres de control más importantes.

Aproximadamente 13,000 controladores aéreos trabajan sin recibir sueldos. Al igual que los empleados de seguridad aeroportuaria, estos son considerados esenciales, por lo que se requiere que continúen sus labores con paga diferida hasta el fin del cierre gubernamental, prolongado ya por 35 días.

“Estos trabajadores estadounidenses tienen facturas que pagar y se ven obligados a tomar decisiones difíciles. ¿Van a trabajar como controladores aéreos o tienen que buscar otro empleo para conseguir dinero para comer y para echar gasolina? Y creo que, con el paso de los días, el problema solo empeorará”, dijo Duffy.

El pasado fin de semana, incluido el viernes de Halloween, la FAA registró más de 98 “alertas de personal” en torres de control en Austin y Dallas (Texas), Denver (Colorado), Nashville (Tennessee), Phoenix (Arizona), Boston y Newark, que tuvo que ajustar y hasta suspender brevemente sus operaciones.

“La Administración está instando a los demócratas a reabrir el gobierno federal para que cese este caos y la interrupción de nuestro sistema de control de tráfico aéreo en los EE.UU.”, dijo el martes la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Según Leavitt, es “rídiculo” que la paralización haya llegado a este punto, con solo un día para superar el récord impuesto en el primer mandato de Trump.

“Tenemos muy claro que queremos reabrir el gobierno para poder reanudar los viajes de la forma más segura y eficiente posible, especialmente ahora que nos acercamos a la temporada alta de viajes”, dijo Leavitt, en referencia al Día de Acción de Gracias de fin de mes, cuando millones de estadounidenses viajan para estar con sus familias.

Demócratas y republicanos del Senado se culpan mutuamente de la paralización de las negociaciones y siguen sin llegar a un acuerdo sobre una medida para financiar el gobierno federal, donde el martesvolvió a fallar una propuesta republicana ante el rechazo demócrata, que pone a la extensión de los subsidios al programa de cobertura de salud Obamacare como condición para su respaldo.

El líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, ha refutado las acusaciones, afirmando que su partido “no apoyará un proyecto de ley de gastos republicano partidista que continúa desmantelando la atención médica del pueblo estadounidense”.

El martes por la tarde, más de 2,780 vuelos con origen, destino o origen en EE.UU. sufrieron retrasos y más de 90 fueron cancelados, según FlightAware.com.

