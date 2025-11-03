Problemas de espera en LAX por falta de controladores aéreos

Las operaciones aéreas en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) sufrieron afectaciones este domingo como consecuencia de la falta de controladores aéreos debido al cierre del gobierno federal.

La Administración Federal de Aviación (FAA) emitió una orden de retraso en tierra tras citar la escasez de personal encargado de supervisar el espacio aéreo del sur de California.

De acuerdo con el aviso del Centro de Comando del Sistema de Control de Tráfico Aéreo de la FAA, el retraso en tierra en LAX comenzó a las 2:48 p.m. y se tenía previsto que se extendiera hasta las 12:29 a.m. de este lunes.

Sigue leyendo: Vuelo de Southwest realiza aterrizaje de emergencia en Los Ángeles

El aviso de la FAA dijo que la causa de la afectación de las operaciones aéreas en la terminal aérea de Los Ángeles fue la falta de personal, con demoras promedio de unos 61 minutos y una demora máxima de poco más de dos horas.

La FAA dijo que la afectación del domingo en el LAX únicamente se aplicaba a vuelos procedentes de dentro de los Estados Unidos.

Sigue leyendo: LAX cierra Terminal 5 para modernización por Juegos Olímpicos LA 2028

Los vuelos procedentes de fuera de Estados Unidos no se vieron afectados, como los de Canadá, incluidos los que posiblemente regresaban de Toronto después de la victoria de los Dodgers en la Serie Mundial.

Es la segunda ocasión que el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles tiene afectaciones en sus operaciones aéreas por la falta de controladores aéreos en una semana. El domingo 26 de octubre, la escasez de personal ocasionó demoras en LAX y en el Aeropuerto de Oakland.

Sigue leyendo: Avión de American Airlines evita tragedia en despegue en Los Ángeles

La Administración Federal de Aviación no ha informado si este lunes existe el riesgo de que se extienda la falta de personal en la torre de control, lo que podría ocasionar demoras en más vuelos en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles.

Sigue leyendo:

· Tormentas eléctricas detienen vuelos en aeropuertos del sur de California

· Aterrizaje de emergencia de avión de Delta en Los Ángeles

· La espera terminó: se inaugura LAX/Metro Transit Center