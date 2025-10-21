LAX cierra Terminal 5 para modernización por Juegos Olímpicos LA 2028

La próxima semana se suspenderá el servicio de la Terminal 5 del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) para ser demolida y reconstruida como parte de las obras en la terminal aérea rumbo a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2028.

“Los Angeles World Airports” (LAWA) anunció que el 28 de octubre será el último día de operaciones de la Terminal 5, por lo que las aerolíneas que ocupan sus instalaciones comienzan a ser reubicadas desde este martes 21 de octubre.

Terminal 5 begins its closure today as we roll into a major glow-up to make your travel experience even smoother.​



While construction is underway:​

JetBlue → Terminal 1​

Spirit → Terminal 2​

American Airlines → Terminal 4​



Our newest star, Midfield Satellite Concourse South,… pic.twitter.com/sqcEmM1q94 — LAX Airport (@flyLAXairport) October 20, 2025

De esta manera, las operaciones de JetBlue se trasladarán desde este martes a la Terminal 1, Spirit Airlines a la Terminal 2 desde este miércoles; y American Airlines a la Terminal 4 a partir del 28 de octubre.

Sigue leyendo: Avión de American Airlines evita tragedia en despegue en Los Ángeles

El cierre es parte del Programa de Mejoras de Capital de LAX, de $30,000 millones de dólares, que incluye mejoras en las terminales y en los servicios y comodidad para los viajeros a pie.

Según LAWA, el propósito es reducir las interrupciones durante la transición y garantizar la fluidez de los viajes de los pasajeros.

Sigue leyendo: Tormentas eléctricas detienen vuelos en aeropuertos del sur de California

“Al dar este importante paso hacia la transformación de LAX, el cierre de la Terminal 5 marca un momento crucial en nuestro camino para ofrecer una experiencia aeroportuaria de primer nivel“, dijo el director de operaciones aeroportuarias de LAWA, Doug Webster.

Se tendrá, a partir del viernes, el vestíbulo Satélite Sur de Midfield, de 150,000 pies cuadrados, con ocho posiciones para aeronaves dentro del LAX.

Sigue leyendo: Aterrizaje de emergencia de avión de Delta en Los Ángeles

El nuevo vestíbulo se construyó con recursos dentro del presupuesto, según informaron las autoridades aeroportuarias, y se utilizará el mismo método para la reconstrucción de la Terminal 5.

Las obras en el LAX se producen cuando la terminal aérea se prepara para recibir una gran afluencia de viajeros internacionales, no solo para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2028, sino también para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y el Super Bowl de la NFL en 2027.

Sigue leyendo:

· La espera terminó: se inaugura LAX/Metro Transit Center

· Piloto olvida pasaporte y retrasa por 6 horas vuelo de Los Ángeles a Shanghái

· Hombre muerde a pasajero en vuelo a Los Ángeles