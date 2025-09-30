Avión de American Airlines evita tragedia en despegue en Los Ángeles

Un avión de American Airlines tuvo que abortar su despegue después de que un vuelo de carga ingresara sin autorización a la misma pista la noche de este domingo en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX).

La Administración Federal de Aviación (FAA) informó que el incidente ocurrió a las 10:35 p.m., cuando el vuelo 619 de AeroLogic rodaba hacia su puerta e ingresó a la pista donde el vuelo 2453 de American Airlines comenzaba su despegue tras recibir la autorización de un controlador de tráfico aéreo.

De acuerdo con las autoridades aéreas, el avión de American Airlines, un Airbus A321, rodaba a una velocidad de 154 millas por hora y estaba a punto de emprender el vuelo cuando el controlador inmediatamente ordenó que abortara el despegue.

Según la FAA, los dos aviones estaban a unos 5,200 pies (1 milla) en sus puntos más cercanos.

La pista por la que despegaba el vuelo 2453 de American Airlines tiene unas dos millas y media de largo, por lo que había suficiente distancia para que el avión detuviera su carrera, dijeron especialistas en aviación.

“Es una de esas situaciones en las que, si la pista hubiera sido más corta o hubiera ocurrido en otro aeropuerto, esto podría haber sido una tragedia“, dijo el colaborador de aviación de la cadena ABC, Steve Ganyard.

El vuelo 2453 de American Airlines tenía programada la ruta desde el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles con destino a Boston, vuelo que se completó posteriormente en otra aeronave.

“Agradecemos a nuestros tripulantes por su rápida acción y a nuestros clientes por su comprensión”, expresó American Airlines en un comunicado.

De acuerdo con datos de la Administración Federal de Aviación, en 2025 han ocurrido 101 incursiones en pista causadas por desviaciones de los pilotos.

En marzo ocurrió uno de los incidentes más graves, en el Aeropuerto Internacional Midway, en Chicago, donde un avión de Southwest Airlines abortó el aterrizaje y realizó una maniobra de aproximación frustrada después de que un avión comercial ingresara en la pista sin autorización.

La aerolínea AeroLogic no ha emitido ningún comunicado en relación con el incidente del domingo en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles.

