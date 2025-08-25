Tormentas eléctricas detienen vuelos en aeropuertos del sur de California

Tormentas eléctricas obligaron a la Administración Federal de Aviación (FAA) a suspender las operaciones la tarde de este lunes en tres aeropuertos importantes del sur de California.

Por las condiciones climáticas, las autoridades federales detuvieron los vuelos en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) poco después de las 2:00 p.m., a pesar de que había un cielo despejado. Las operaciones se reanudaron alrededor de las 4:45 p.m.

Locally very heavy monsoon-driven showers and thunderstorms are expected going through the remainder of the afternoon across southern CA into southwest and south-central AZ. Scattered areas of flash flooding are likely, some of which may be locally significant. https://t.co/4HlpWANr0U — National Weather Service (@NWS) August 25, 2025

La terminal aérea de Long Beach y el Aeropuerto John Wayne, en Santa Ana, condado de Orange, permanecieron cerrados hasta las 4:00 p.m.

La suspensión por las tormentas eléctricas afectó principalmente las operaciones de aterrizaje en los tres aeropuertos del sur de California.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió desde la mañana advertencias de tormenta eléctrica para algunas partes del condado de Riverside y para el norte del condado de Los Ángeles.

La combinación de humedad con las altas temperaturas provocó las tormentas eléctricas en ciertas zonas de Los Ángeles durante la tarde de este lunes.

Se emitió una alerta de tormenta severa para las zonas de Lancaster y Palmdale, así como para las zonas cercanas a Desert Hot Springs, Palm Desert y Palm Springs, que estuvo vigente hasta las 4:00 p.m.

La agencia emitió para el condado de San Bernardino una advertencia de inundación repentina para el área de la localidad de Twentynine Palms.

Los meteorólogos dijeron que la amenaza de tormentas monzónicas persiste en la zona hasta el martes, principalmente en las zonas del interior.

Las tormentas podrían incluir rayos secos y vientos potencialmente fuertes, acompañados de breves aguaceros.

