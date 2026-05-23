Donald Trump publica un video donde arroja a un expresentador de TV a un contenedor de basura

El presidente Donald Trump compartió un video creado con Inteligencia Artificial (IA) donde arroja al expresentador de televisión Stephen Colbert a un contenedor de basura y después se pone a bailar en señal de burla.

De manera recurrente, el conductor de “The Late Show” —programa transmitido por la cadena de televisión CBS— criticaba al mandatario de la nación y a varias de sus políticas.

El ingenio y la habilidad de Colbert para dejar mal parado a Trump ante su audiencia terminó por convertirse en algo muy parecido a una piedra en los zapatos del neoyorquino de 79 años.

Sin embargo, de manera inesperada, se anunció la cancelación de “The Late Show” bajo el argumento de la compañía enfrentaba problemas financieros que le impedían seguir adelante con el programa nocturno.

Fue así como, después de 11 años, Stephen Colbert se quedó sin programa y sin empleo.

Horas después de haberse despedido del público que solía verlo por la pantalla chica, el expresentador se convirtió en objeto de burla de Donald Trump.

Gracias al avance de la tecnología, el equipo de colaboradores del magnate neoyorquino creo un video con IA donde, en primera instancia, aparece Colbert en un set de televisión dirigiéndose a sus seguidores.

No obstante, en cierto momento de su dialogo, emerge Trump para sujetarlo con fuerza hasta llevarlo hacia un contenedor de basura donde termina por arrojarlo y, para evitar que escape, cierra de inmediato la voluminosa caja.

Acto seguido, con una sonrisa dibujada en su rostro, el republicano comienza a bailar al ritmo de “YMCA” de Village People.

Mediante otra publicación, Trump dio entender que el despido de Colbert podría replicarse en otros presentadores de TV.

“El despido de Stephen Colbert de la CBS marcó el principio del fin para los presentadores de programas nocturnos de televisión sin talento, desagradables, excesivamente bien pagados, nada graciosos y con muy baja audiencia. Otros, con aún menos talento, pronto le seguirán. ¡Que todos descansen en paz!”, enfatizó.

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