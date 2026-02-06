Trump se burla de los Obama al publicar un video racista donde los exhibe como si fueran monos

El presidente Donald Trump publicó un video conspirativo sobre las elecciones donde muestra al expresidente Barack Obama y a su esposa Michelle como si fueran monos, acción que genera controversia por el racismo que conlleva.

El objetivo principal de la producción creada apoyándose en Inteligencia Artificial consiste en retomar —sin pruebas de por medio— la versión que culpa a la empresa de recuento de votos Dominion Voting Systems de presuntamente ayudar a robarle a Trump las elecciones de 2020. Sin embargo, lo que genera mayor polémica es una fugaz y repentina animación ligada a la familia Obama.

Al final de un video de poco más de un minuto de duración compartido en la plataforma Truth Social con el título “Trump: Rey de la selva”, los rostros de Barack y Michelle Obama aparecen sobrepuestos en cuerpos de monos, con unas palmeras de fondo, mientras se escucha la canción “The Lion Sleeps Tonight”, tema de la película “El Rey León.

BREAKING: Trump just posted a video on Truth Social that includes a racist image of Barack and Michelle Obama as monkeys.



There’s no bottom pic.twitter.com/zPEGa94dYO — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) February 6, 2026

Esta acción de inmediato provocó indignación en varios críticos de Donald Trump y uno de los primeros en exigir llamarlo a cuentas fue Gavin Newsom, gobernador de California, quien a través de su oficina emitió una declaración en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter.

“Comportamiento asqueroso por parte del presidente. Cada republicano debe denunciarlo. Ahora”, indicó.

Por su parte, Ben Rhodes, exasesor de seguridad nacional y estrecho confidente de Barack Obama, se sumó a las descalificaciones en contra del magnate neoyorquino.

“Dejen que Trump y sus seguidores racistas se obsesionen con la idea de que los estadounidenses del futuro considerarán a los Obama como figuras queridas, mientras que a él lo verán como una mancha en nuestra historia”, escribió también en X.

Cabe señalar que no es la primera ocasión en que Donald Trump recurre a un video para mofarse de Barack Obama, pues el año pasado ya había compartido otro donde muestra al exmandatario demócrata presuntamente siendo arrestado en el Despacho Oval y después en el interior de una prisión portando un overol en color naranja.

Sigue leyendo:

• Obama advierte que valores fundamentales de EE.UU. están “bajo ataque”

• Michelle Obama lucharía contra cualquier presidente que aspire a un tercer mandato

• Michelle Obama exige limitar la magnitud de los regalos que recibe el presidente