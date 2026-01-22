Michelle Obama lucharía contra cualquier presidente que aspire a un tercer mandato

Michelle Obama, exprimera dama de la nación, reconoció estar dispuesta a luchar en contra de la posibilidad de que cualquier presidente pudiera gobernar al país mediante un hipotético tercer mandato.

Durante su participación en el podcast “Call Her Daddy”, la esposa del exmandatario Barack Obama señaló no estar a favor deuna posible modificación en la Constitución para mantener al frente de la Casa Blanca a un mandatario más allá de los dos periodos actualmente estipulados ya sea de manera separada o continúa.

“A medida que los líderes envejecen, viven diferente, como personas mayores y consolidadas. Y creo que hay espacio para esa sabiduría, pero también para que surjan nuevas ideas. Creo que ocho años son suficientes. Dos mandatos son suficientes para todos”, enfatizó.

Desde mediados de 2024, cuando Joe Biden renunció a sus planes de intentar reelegirse como presidente, el nombre de Michelle Obama surgió como alternativa de asumir la candidatura demócrata. Sin embargo, ella ha dicho en varias ocasiones que su intención es mantenerse lo más alejada posible de la política.

En contraparte, la presencia de su esposo Barack ha cobrado mayor notoriedad impulsando la recaudación de fondos para su partido y participando en varios eventos donde aprovecha cada micrófono que le ponen en frente para arremeter en contra de Donald Trump.

Incluso, cuando el propio republicano de 79 años llegó a dejar abierta la posibilidad de encontrar un recurso legal para prolongar su mandato, de inmediato sus opositores contemplaron la posibilidad de que Barack Obama se volviera a postular, lo cual constitucionalmente no resulta posible para ninguno de los dos.

La exprimera dama descarta apoyar a su esposo en una hipotética carrera para volver a ser presidente. (Crédito: Erin Hooley / AP)

Cuestionada sobre estaría dispuesta a apoyar a su marido en una hipotética tercera campaña presidencial, Michelle Obama también dio por descartada dicha opción.

“Yo estaría en casa trabajando en contra de eso. Y quizá mucha gente diría: ‘Bueno, de todos modos no lo queremos'”, externó.

Bajo la perspectiva de la exprimera dama, el país requiere de ideas frescas para impulsar su crecimiento, así que se les deben brindar oportunidades a nuevas generaciones de políticos y no dejar que asuman la presidencia más allá del periodo establecido.

“Creo en la necesidad de una nueva visión. Los dos términos no se refieren solo a ‘nos gustan y queremos’; es simplemente que estamos cambiando y creciendo muy rápido. Es un trabajo difícil. Y requiere nueva energía, una nueva visión constantemente, nuevas formas de ver el mundo. Hay tanta gente talentosa ahí fuera. ¿Por qué seguiríamos con la misma?”, cuestionó.

