Michelle Obama descarta por completo la idea de convertirse en candidata presidencial

Michelle LaVaughn Robinson Obama, exprimera dama de la nación, desechó cualquier posibilidad de convertirse en candidata presidencial en el futuro.

Desde el año pasado, cuando Joe Biden renunció a sus aspiraciones de buscar una posible reelección, una de las alternativas que surgieron fue invitar a Michelle Obama para asumir el reto.

De hecho, los resultados de una encuesta realizada en el verano arrojaron que la afroamericana nacida en Chicago, Illinois, era la única opción demócrata que hipotéticamente superaba a Donald Trump en un enfrentamiento directo.

Sin embargo, la esposa de Barack Obama, dejó pasar de largo la oportunidad.

Durante su participación en el podcast “Not Gonna Lie” la demócrata de 61 años otra vez fue cuestionada acerca de su probable búsqueda para convertirse en la primera mujer en gobernar a Estados Unidos, lo cual, una vez más, dio por descartado.

“Cuando me preguntan si me presentaría alguna vez, la respuesta es no, ¿saben? Si me preguntan eso, no tienen ni la menor idea del sacrificio que hacen sus hijos cuando sus padres ocupan ese puesto. Sería impensable”, mencionó.

Michelle Obama llegó a figurar como la única opción demócrata con posibilidades de vencer a Donald Trump en la boleta electoral. (Crédito: Jacquelyn Martin / AP)

A diferencia de su esposo, Michelle Obama se ha mantenido prácticamente al margen del acontecer político, pues fuera de su participación en la Convención Nacional Demócrata celebrada en agosto y de un par de presentaciones en eventos para recaudar fondos destinados a los demócratas, no se le ha visto en más en otros actos ligados a la política.

Incluso su ausencia resultó notoria en la toma de posesión del republicano Donald Trump, esto en gran parte por la animadversión que siente por él.

“Durante años, Donald Trump hizo todo lo posible para que la gente nos temiera. Su visión limitada y estrecha del mundo lo hacía sentir amenazado por la existencia de dos personas trabajadoras, con un alto nivel educativo y exitosas, que casualmente son negras”, señaló en un discurso con respecto a la posición asumida por el magnate neoyorquino hacia ella y Barack Obama.

No obstante, el cuadragésimo cuarto presidente estadounidense ha sido más empático con Trump e incluso ambos fueron captados por los medios informativos charlando y sonriendo durante el funeral del exmandatario Jimmy Cartel, en enero.

