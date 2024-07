La Opinión Hoy: Michelle Obama podría derrotar a Trump

Para comentar que la opinión de la ciudadanía coinciden que Michelle Obama, ex primera dama de la nación, podría ser la única demócrata capaz de derrotar a Donald Trump, en una hipotética carrera por la presidencia, o al menos lo revelan los resultados de un sondeo.

En medio de la turbulencia experimentada tras el primer debate entre Trump y Joe Biden se presentaron los resultados de una encuesta realizada por Reuters/Ipsos, en donde se tomó el punto de vista de 1.070 estadounidenses adultos quienes en su mayoría se inclinaron porque Michel Obama relevar al mandatario de 81 años, de esta manera se proyecta que teniendo a la primera dama compitiendo por la presidencia 50% la vislumbra derrotando a Donald Trump a quien presuntamente solo respaldaría el 39% de los votantes.

4% de los entrevistados afirmó que no votaría por ninguno, con respecto al momento actual de la contienda electoral el sondeo coloca a Biden y Trump empatados con 40% de respaldo de la ciudadanía, 8% descarta votar por alguno de los dos en tanto que otro 8% asegura no estar interesado en acudir a las urnas el próximo noviembre, al margen de su popularidad Michele Obama ha manifestado en repetidas ocasiones que no está interesada en contender por ningún cargo político y mucho menos por la presidencia.

