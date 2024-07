La Opinión Hoy: Se consumó el fracaso mexicano en la Copa América

La palabra fracaso vuelve a ser parte de la conversación entre los aficionados aztecas al fútbol y es que la selección mexicana volvió a quedarse en la fase de grupos de un torneo importante, esta vez en la Copa América 2024, donde además exhibido muchas carencias en todos los órdenes jugadores, cuerpo técnico y muy especialmente la Federación quedan muy mal parados evidenciando una vez más la necesidad de un replanteamiento muy profundo al respecto.

Ricardo López Juárez, Editor de Deportes de La Opinión, estuvo presente en el State Farm Stadium de Glendale Arizona y nos acompañó en esta emisión para compartir sus puntos de vista respecto a lo sucedido y a lo que viene.

Ricardo López Juárez: “Salí tras el juego hablar con aficionados mexicanos que se iban en el estadio y ellos también están tranquilos están como resignados, como que se van contentos de que el equipo dejó todo lo que tenía en la cancha y resignados aunque no les alcanzó otra vez México, solamente pudo anotar un gol, no se puede ganar juegos si no se anota goles y esto es un fracaso completo en Tri en la Copa América 2024”.

“Para un nuevo cambio de entrenador seguro eso se puede hacer mañana, de dónde sacas a los futbolistas, de dónde sacas la materia prima para que este equipo sea distinto al que hemos visto en esta Copa América, pero vamos por partes porque este juego vimos a este equipo mexicano que jugó con urgencia, se les veía decididos a jugársela, a atacar, a ponerle mucha determinación a jugar con todo, a mí esa parte me deja satisfecho salieron a ganar, no tuvieron la claridad”.

El partido por demás bastante competitivo y más que luchado, estuvo lleno de polémicas y controversias, las cuales sin lugar a dudas estuvieron a la orden del día. Dos de ellas tuvieron lugar sobre el final del encuentro y motivaron a la intervención de inmediata del sistema de vídeo arbitraje (VAR), cuyos audios fueron revelados el día lunes por parte de la Conmebol.

