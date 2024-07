La Opinión Hoy: Sarcoma, el cáncer olvidado

¿Qué es el sarcoma?, es un raro tipo de cáncer que empieza en los huesos o en los tejidos blandos del cuerpo y que de hecho muchas veces se le ha llamado “el cáncer olvidado“. Nos acompañó el Dr. Carlos Cordero, cirujano de sarcoma para hablarnos un poco más del tema, pero también para contarnos sobre la historia de Andrea Najas, en sus esfuerzos para salir adelante de este complejo padecimiento

“Efectivamente, es un poquito olvidados porque es extremadamente raro, aproximadamente el 1% de todos los cánceres que padecen las personas, es un cáncer que se le conoce en los tejidos conectivos precisamente, ya que puede ser tanto de hueso, de músculo, los famosos tumores que salen en las grasas y prácticamente todos estos lugares que van a hacer una función de unir a tu cuerpo y esto también se le conoce como tumor de los tejidos”, Dr Carlos Cordero.

¿Cuál es la causa que se puede atribuir?

Dr. Carlos Cordero: “En sí no hay una causa específica, no hay una biología específica para echarle la culpa, no se conoce muy bien, hay varios factores de riesgos como son haber recibido radiación, algunas mutaciones, algunas malformaciones genéticas, tener predisposición de algunos síndromes, pero no hay en sí algo específico que se le pueda poner el dedo y culparlo, sí se conoce ciertas asociaciones y factores de riesgo como te digo que pueden ser ambientales o genéticos, pero algo específico no se sabe todavía”

¿Es un tratamiento similar al de otros tipos de cáncer?

Dr. Carlos Cordero: “Sí bastante similar, aquí la piedra angular y lo más importante es tener una buena cirugía que sea un tumor resecable, que se realice una buena cirugía por eso siempre se recomienda que tiene que hacer en el centro especializado, porque hay muchos tumores, te podrían simular o parecerse algo que no vas a terminar siendo malo y a la hora de sacarlo del cuerpo resulta que fue algo mal eso se llama procedimiento”.

