Michelle Obama exige limitar la magnitud de los regalos que recibe el presidente

Michelle LaVaughn Robinson Obama, exprimera dama de la nación, considera necesario limitar la magnitud de los regalos destinados al presidente en turno, pues en la medida en que vayan siendo más valiosos, podrían malinterpretarse.

Aunque la esposa el expresidente Barack Obama se ha rehusado manifestarse sobre temas ligados a la política estadounidense, el hecho de ver cómo empresarios y hasta gobiernos extranjeros están colmado de obsequios a Donald Trump, la orilló a levantar la voz exigiendo fijar ciertos límites, para evitar que la imagen de la Casa Blanca pudiera verse envuelta en un escándalo

Sin mencionar el apellido Trump, la abogada de Chicago señaló que todo presidente debería ser consciente de que no se ve nada bien aceptar regalos que rebasan la ostentosidad.

“Cuando eres comandante en jefe, hay un estándar que debes establecer para el pueblo estadounidense. Y algunas de estas cosas ni siquiera son leyes, son simplemente normas. Son cosas que uno hace porque no quiere que la gente sienta que los ricos tienen un nivel diferente de acceso al poder. Eso significa que tienes que decir ‘no’ muchas veces”, expresó durante un discurso ofrecido en la sinagoga y centro de artes Sixth and I en Washington, donde habló de un nuevo libro publicado en coautoría con la estilista Meredith Koop.

En más de una ocasión, Michelle Obama ha manifestado su animadversión por Donald Trump. (Crédito: Erin Hooley / AP)

Michelle Obama contó una anécdota sobre cómo, tras concederle una entrevista a la presentadora de televisión Oprah Winfrey, ella en reciprocidad le envió un valioso regalo, el cual optó por devolverle para evitar cualquier malinterpretación, pues en ese momento fungía como primera dama.

“Me envió una caja con ropa de la primera colección de Ralph Lauren. Eran como tres trajes y siete suéteres. ¡Era un regalo digno de Oprah! Sin embargo, sabía que no podía quedarme con eso. Barack decía algo como: ‘Estoy en el cargo. No aceptamos regalos’”, rememoró.

Los comentarios de la demócrata de 61 años surgen a raíz de los múltiples obsequios que Donald Trump ha recibido durante los nueve meses de su gobierno, los cuales van desde palos de golf cubiertos en oro, hasta un avión valuado en más de $400 millones de dólares.

Sin embargo, lejos de atender la exigencia de la exprimera dama, el magnate neoyorquino no ha dado ni la más mínima muestra de pretender limitar lo que, bajo su óptica, resultan ser manifestaciones de afecto hacia su persona.

Sigue leyendo:

• Barack y Michelle Obama despejan dudas sobre un posible divorcio al ser captados en un yate en Italia

• Michelle Obama descarta por completo la idea de convertirse en candidata presidencial

• Michelle Obama da la verdadera razón por la que no fue a la toma de posesión de Trump