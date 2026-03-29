Steve Bannon, ex estratega de la Casa Blanca, advierte que la guerra contra Irán apenas va a comenzar

Durante su participación en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), Steve Bannon, quien llegó a fungir como estratega de la Casa Blanca durante un corto periodo de la primera etapa de la administración Trump, indicó que la guerra de Estados Unidos en contra de Irán apenas está por comenzar.

Aunque Donald Trump asegura tener contra las cuerdas a la República Islámica y con un ultimátum extendido a 10 días para que ofrezca su rendición incondicional, diversos analistas coinciden en ver a los iraníes cada vez más dispuestos a seguir en pie de lucha.

A lo largo de casi cuatro semanas, la armada estadounidense no dejó de bombardear al país considerado una amenaza por presuntamente estar enriqueciendo uranio con el objetivo de desarrollar armas nucleares.

En respuesta, el gobierno de Teherán orquestó varios ataques con drones direccionados hacia las bases militares estadounidenses instaladas en algunas petro-monarquías del Medio Oriente provocándoles daños importantes.

Además, desde el 28 de febrero, con el estrecho de Ormuz cerrado al tránsito de buques cargados de petróleo y productos, así como mercancías, destinadas a Europa, se generó una crisis global de energéticos que elevó los precios de la gasolina, el diésel y de alimentos en gran parte del mundo.

Steve Bannon trabajó bajo las órdenes de Donald Trump durante el arranque de su primera etapa al frente de la Casa Blanca. (Crédito: José Luis Magaña / AP)

Dicha situación ha dejado muy mal parado a Estados Unidos, pues además de estar lejos de vencer a Irán no encuentra la manera de frenar la crisis que provocó.

Por ello, bajo la perspectiva de Steve Bannon, el siguiente paso que analiza dar Trump es ordenarle a un nutrido destacamento militar integrado hasta por 5 mil miembros de las fuerzas armadas estadounidenses combatir vía terrestre para tomar el control de la isla de Kharg, donde se almacena 90% de sus exportaciones de crudo.

“Estados Unidos podría estar al comienzo de una guerra. Deben estar convencidos de que esto es lo correcto, sobre todo ahora que estamos a las puertas de la posible entrada de tropas de combate estadounidenses. Sus hijos, hijas, nietas y nietos podrían estar en la isla de Kharg o defendiendo una cabeza de playa en el estrecho de Ormuz”, expresó.

Posterior a la declaración de Bannon, en la misma conferencia Erik Prince, fundador de Blackwater, empresa militar privada con enorme experiencia en actividades desarrolladas en Irak, se refirió a lo que podría ser una desastrosa derrota en la guerra para Estados Unidos.

“Mi verdadera preocupación es que, si intentan desplegar tropas terrestres y abrir por la fuerza el estrecho de Ormuz, veremos imágenes de buques de guerra estadounidenses en llamas en las próximas semanas. Y no creo que la gente esté preparada para eso”, expresó.

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