España-Argentina: ¿la inteligencia artificial ya anticipa un ganador?

España y Argentina todavía no salieron al campo, pero la final del Mundial ya comenzó a jugarse en simuladores, modelos estadísticos y mercados de apuestas.

Las primeras proyecciones coinciden en un punto: España llega como favorita. No por una diferencia abrumadora, sino por su regularidad, su solidez defensiva y el rendimiento que mostró durante el torneo.

Uno de los modelos más difundidos, Squawka Signal, le asigna al equipo español un 60.9% de probabilidades de ser campeón, frente al 39.1% de Argentina. El cálculo surge de 50,000 simulaciones y contempla el nivel de los rivales, las ocasiones generadas y concedidas y el rendimiento acumulado.

Las apuestas también marcan una ventaja española. Después de las semifinales, España abrió como favorita, mientras que Argentina quedó por detrás, aunque con posibilidades importantes de ganar el título.

Por qué España aparece como favorita

El equipo de Luis de la Fuente llega invicto y con la mejor defensa del Mundial. En siete partidos marcó 13 goles y recibió apenas uno.

En las rondas eliminatorias superó a Austria, Portugal, Bélgica y Francia. Además, acumula 37 encuentros sin derrotas entre partidos oficiales y amistosos.

Ese nivel de regularidad suele ser muy valorado por los modelos predictivos, que premian a los equipos que conceden pocas oportunidades y mantienen un rendimiento estable.

Los argumentos de Argentina

Argentina llega con números diferentes, pero igualmente contundentes. Ganó los siete partidos que disputó y es la selección más goleadora del torneo, con 19 tantos.

El equipo de Lionel Scaloni también demostró una capacidad de reacción difícil de medir únicamente con estadísticas. En la semifinal ante Inglaterra perdía 1-0 hasta los 85 minutos y terminó ganando 2-1 con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

A eso se suma la experiencia de una selección que viene de ganar el Mundial de Qatar 2022 y que permanece invicta en sus últimos 13 partidos mundialistas.

La IA tiene una favorita, no un campeón

No existe una sola inteligencia artificial capaz de anticipar el resultado. Cada modelo utiliza datos, criterios y ponderaciones diferentes.

Las proyecciones actuales le conceden una ventaja a España, pero también muestran una final abierta. Un 60% de probabilidades no representa una certeza: significa que Argentina todavía ganaría alrededor de cuatro de cada diez simulaciones.

España llega con la mejor defensa. Argentina, con el mejor ataque. Los números ya eligieron una favorita. El campeón se conocerá el domingo en Nueva Jersey.

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