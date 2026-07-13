Exfutbolista brasileño campeón del Mundial 2002 enfrenta problemas cardíacos

José Kléberson, integrante de la selección de Brasil que conquistó la Copa del Mundo de 2002, atraviesa un momento delicado de salud tras ser sometido a diversos estudios médicos que detectaron una obstrucción del 50 % en tres arterias. El exfutbolista, de 47 años, confirmó que deberá realizarse nuevos exámenes para conocer con mayor precisión su situación clínica.

La información fue compartida inicialmente por su esposa, Dayane Willians, quien explicó el estado del excentrocampista mediante una publicación en redes sociales acompañada por imágenes tomadas durante su permanencia en el hospital.

“Él está bien. Ahora hay que redoblar los cuidados y cambiar el estilo de vida. Prometo cuidar bien del corazón de nuestro campeón“, escribió Willians.

Horas después, el propio Kléberson ofreció detalles sobre lo ocurrido y explicó qué lo llevó a buscar atención médica.

El exjugador relató que el domingo comenzó a experimentar intensos dolores en el pecho, una situación que le hizo temer la posibilidad de estar sufriendo un infarto y lo motivó a acudir inmediatamente a un centro hospitalario.

Tras ingresar, fue sometido a una serie de estudios que permitieron detectar la obstrucción parcial en tres arterias, hallazgo que ahora obligará a ampliar la evaluación médica.

Kléberson transmite tranquilidad mientras espera nuevos estudios

Aunque reconoció que los resultados requerirán seguimiento especializado, el exinternacional brasileño aseguró que mantiene una actitud optimista y confía en una pronta recuperación.

“Lamentablemente, apareció una alteración y voy a necesitar realizar una nueva batería de estos exámenes, pero gracias a Dios no es nada grave y estoy seguro de que no será nada grave. Dentro de poco estaremos listos para vivir la vida normal, con mucha salud y paz”, expresó Kléberson en sus redes sociales.

El exmediocampista formó parte del plantel brasileño que conquistó el Mundial de Corea y Japón 2002, campeonato que representó el quinto y, hasta la fecha, último título mundial obtenido por la Canarinha.

Su carrera profesional comenzó en Athletico Paranaense, club en el que destacó antes de dar el salto al fútbol europeo en 2003 con el Manchester United de Inglaterra.

Posteriormente continuó su trayectoria en el Besiktas de Turquía, ampliando su experiencia internacional antes de regresar a su país natal.

En 2008 volvió al fútbol brasileño para incorporarse al Flamengo, uno de los clubes con mayor popularidad del país.

Los últimos años de su carrera los desarrolló en Estados Unidos, donde permaneció hasta retirarse oficialmente del fútbol profesional en 2017.

Ahora, casi una década después de colgar las botas, Kléberson enfrenta un nuevo desafío lejos de las canchas. Mientras espera completar los estudios médicos pendientes, tanto él como su familia transmitieron un mensaje de tranquilidad y aseguraron que el objetivo inmediato será reforzar los cuidados personales y adoptar cambios en su estilo de vida para preservar su salud.

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