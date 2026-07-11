FIFA aprueba acogida del Mundial en 2026 en México pese a temores por inseguridad

Con el Mundial 2026 llegando a su recta final, la FIFA hizo un balance positivo sobre el desempeño de México como una de las tres sedes del torneo y aseguró que el país respondió a las exigencias de un evento de escala global. Rodrigo Martínez-Celis, director ejecutivo de Seguridad y Protección Civil del organismo en territorio mexicano, afirmó que la organización logró desmontar los cuestionamientos previos relacionados con la capacidad del país para albergar la competencia.

Desde las oficinas de la FIFA en Ciudad de México, el funcionario explicó que uno de los principales objetivos era que la conversación internacional se centrara en el desarrollo deportivo del campeonato y no en posibles problemas de seguridad. Según dijo, ese propósito se cumplió.

“La narrativa que podríamos haber encontrado de que México no estaba listo para organizar un evento como lo organizamos, al momento podemos decir que México sí estaba listo para organizarlo y esa es la imagen que se lleva el mundo”, señaló, según EFE.

Martínez-Celis sostuvo que, a juicio de la FIFA, el indicador más importante del operativo es que la atención internacional permaneció enfocada en el fútbol durante el torneo.

“El mejor indicador para nosotros es que hoy el mundo está hablando de lo bien que se llevaron a cabo los partidos en México. Nuestra misión cumplida es que la gente esté hablando del fútbol y creo que es el mejor indicador para nosotros”, agregó.

Seguridad, incidentes y preparación ante contingencias

El responsable de Seguridad y Protección Civil destacó el trabajo coordinado con el Gabinete de Seguridad federal, al considerar que la actuación de las autoridades permitió confirmar que México contaba con la preparación necesaria para recibir el campeonato. Incluso aseguró que la organización del Mundial fue tratada como un asunto de seguridad nacional y de orgullo para el país.

“El Mundial para México fue un tema de seguridad nacional y de orgullo nacional. Y así fue como trabajamos con ellos”, afirmó.

También hizo referencia al partido inaugural disputado en el Estadio Ciudad de México, anteriormente conocido como Estadio Azteca. Indicó que el encuentro representó un desafío adicional por las condiciones de movilidad de la capital y las manifestaciones multitudinarias registradas durante esos días, aunque consideró que el inicio del torneo se desarrolló de manera satisfactoria.

En su evaluación, Martínez-Celis reconoció que hubo un hecho que deberá ser analizado una vez concluya la Copa del Mundo: la muerte de cinco personas durante los festejos relacionados con el torneo.

Calificó ese episodio como un incidente “terrible” y señaló que será revisado en las reuniones de evaluación posteriores a la final del campeonato.

Otro de los puntos abordados fue la situación vivida en Jalisco antes del inicio del Mundial. El funcionario recordó que, tras la jornada de violencia ocurrida a finales de febrero luego de la muerte del narcotraficante Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, la FIFA reforzó sus análisis de riesgo para la sede de Guadalajara.

Según explicó, el organismo preparó distintos escenarios de respuesta y mantuvo reuniones con el Gabinete de Seguridad Nacional para revisar nuevamente los operativos previstos.

“Cuando se generó ese incidente, nosotros empezamos a construir nuestros análisis de riesgo. Siempre tenemos que tener plan B, C y D. Estábamos listos para cualquier contingencia. Tuvimos una reunión con el Gabinete de Seguridad Nacional (…) en donde se revisó una vez más los operativos y cómo vamos a estar listos”, comentó.

Finalmente, Martínez-Celis destacó la disposición de México para recibir a todas las delegaciones participantes, al mencionar el caso de la selección de Irán, que terminó estableciendo su concentración en Tijuana debido a dificultades burocráticas y logísticas para instalarse en Estados Unidos.

“FIFA es ajena a la situación geopolítica. Irán se tardó en elegir. Y cuando deciden quedarse en Tijuana, está dentro de la regla FIFA. Tijuana respondió de primera”, concluyó.

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