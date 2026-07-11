Antonio Mohamed considera que él debió ser el seleccionador de México en el Mundial de 2026

La selección mexicana tuvo una buena participación en el Mundial de 2026, pero cayeron nuevamente en los octavos de final. Antonio Mohamed, técnico campeón con los Diablos Rojos del Toluca, considera que él debió haber estado en el banquillo mexicano.

“En México llevo media vida y media acá en Argentina. Pero a México le cerré las puertas porque me tenían que elegir para este Mundial, estuve candidateado, me reuní con todos, pero no. Ya estoy en equipos”, sentenció Mohamed en una entrevista con Daniel Osvaldo.

Antonio Mohamed aclaró que no hablaba de la designación de Javier Aguirre. El “Turco” hace mención a un momento de inestabilidad en el banquillo mexicano tras la salida de Gerardo Martino. En ese momento, Diego Cocca asumió el banquillo azteca durante algunos partidos y luego fue Jaime Lozano el que lo reemplazó.

“El Vasco Aguirre es un mexicano histórico. Estoy hablando del anterior porque este fue ahora, porque llevaron de última. Pero ya está, ya estoy en el club”, aclaró.

Entre sus argumentos, el “Turco” destaca su amplio conocimiento del fútbol mexicano. El estratega argentino ha comandado procesos en Zacatepec, Monarcas Morelia, Jaguares de Chiapas, Tiburones Rojos de Veracruz, Xolos de Tijuana, Club América, Rayados de Monterrey, Pumas de la UNAM y los Diablos Rojos del Toluca.

“Me hubiese gustado dirigirlos, sobre todo porque eran locales. De los 26 convocados, a 15 ya los había dirigido y conozco a la mayoría. Culturalmente, son muy parecidos a los argentinos”, agregó el entrenador sudamericano.

Después de que la selección mexicana fuera eliminada en octavos de final del Mundial 2026, Javier Aguirre dio un paso al costado. El proyecto continua tal y como estaba previsto. Rafa Márquez es el nuevo seleccionador de El Tri. El “Káiser” tendrá su primer gran reto como entrenador.

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