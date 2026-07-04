Antonio Mohamed advierte a la selección mexicana

Antonio Mohamed es una gran personalidad del fútbol mexicano. El estratega argentino está vinculado a la Liga MX y vive con pasión el desarrollo de El Tri en el Mundial. El “Turco” quiere que México elimine a Inglaterra, pero advierte a Javier Aguirre del exceso de triunfalismo.

El estratega de los Diablos Rojos del Toluca calificó la actuación de México como “histórica”. Mohamed tiene muy altas expectativas con esta selección, pero aconsejó afrontar con cautela el próximo partido contra Inglaterra. Un exceso de confianza podría jugarles en contra ante una selección campeona del mundo.

“Lo de México es histórico, un equipo sin goles en contra, con una fiebre con el Mundial en el país que no se puede creer. Igual lo que a mí me preocupa para el próximo partido es que ahora sí los mexicanos quieren el equipo y todos dicen que van a ganar: cuando pasa eso con el mexicano provoca una presión para el equipo y una relajación en algún momento”, dijo Mohamed en su columna con Olé.

Antonio Mohamed cree que la clave está en afrontar el partido con el mismo respeto que tuvieron ante Ecuador. Javier Aguirre y sus dirigidos no se confiaron ante un conjunto ecuatoriano que pintaba para grandes cosas en la Copa del Mundo. México jugó el partido más correcto en lo que va del Mundial.

“En cambio, contra Ecuador iban medio de punto e hicieron el gran partido de toda la era Aguirre y de mucho tiempo en un Mundial, México no se veía tan bien y tan fuerte como se vio el otro día contra Ecuador”, explicó.

A pesar de sus advertencias y sugerencias, Antonio Mohamed espera que El Tri pueda dominar a Inglaterra en esta ronda. El “Turco” espera que el conjunto azteca pueda llegar hasta semifinales. Allí el corazón se le dividiría al estratega argentino.

“Ojalá que puedan eliminar a Inglaterra en el mismo lugar donde le hizo los goles Diego. Esperemos una semifinal contra Argentina”, concluyó.

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