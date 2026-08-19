Durante un encuentro con votantes de Georgia, el senador demócrata Jon Ossoff se refirió a Donald Trump como “el presidente corrupto que evadió el servicio militar”.

“No creo que nada ilustre mejor la situación actual que el presidente corrupto que evadió el servicio militar, quien ha sumido a nuestra nación imprudentemente en una guerra que no sabe cómo terminar ni ganar”, expuso.

Dos días antes, un mitin efectuado en Atlanta, el político de 39 años le reprochó al magnate neoyorquino por tratar a la ciudadanía como ingenua y fácil de dominar.

“Hay algo singularmente despreciable en engañar a una nación para llevarla a la guerra, tratando a los ciudadanos como tontos y a quienes sirven como peones.

Mientras los marineros del Lincoln luchan en su guerra, mientras él malgasta inútilmente nuestras reservas de municiones y petróleo, el presidente se duerme durante sus reuniones.

Juega al golf y negocia en la bolsa. Como ven, no quiere hacer su trabajo. Quiere construir su salón de baile y viajar con Natalie en su palacio volador, aparentemente indefenso, un regalo del emir de Qatar”, expuso apuntando directamente a Natalie Harp, asistente ejecutiva del mandatario de la nación.

Donald Trump fue exhibido por Jon Ossoff debido a los problemas económicos que ha generado en millones de hogares la guerra en contra de Irán. (Crédito: Matt Rourke / AP)

Se conoce que, mediante cinco aplazamientos oficiales: cuatro prórrogas por estudios universitarios y una exención médica final debida a un diagnóstico de espolón calcáneo en los talones, Trump evitó ser reclutado para la guerra de Vietnam.

Actualmente, Jon Ossoff busca una posible reelección para su escaño en el Senado por Georgia, pero algunos analistas políticos especulan que aspira dar el salto a la disputa por la candidatura presidencial demócrata en 2028.

A través de un mensaje publicado en la plataforma social X, anteriormente como Twitter, Steven Cheung, director de comunicaciones de la Casa Blanca, tachó al legislador en cuestión de ser una persona miserable.

“Jon Jackoff es sin duda el mayor perdedor y cobarde de la política. En lugar de denigrar a la gente trabajadora que sirve a su país, Jon debería reflexionar profundamente y preguntarse por qué es una persona miserable que odia este país. La respuesta es que es un demócrata radical y extremista”, escribió.

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