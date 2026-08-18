Marjorie Taylor Greene se burló de la caída en la popularidad de Donald Trump y su lema MAGA

Marjorie Taylor Greene, excongresista por Georgia, se mofó del retroceso que experimenta la popularidad del presidente Donald Trump y de MAGA, el lema que impulsó para lograr devolverle la Casa Blanca al Partido Republicano y su dominio en el Congreso.

Después de algunos días de haber pausado sus ataques en contra del jefe de la Casa Blanca, la controversial rubia, quien por años lo apoyó a capa y espada, recurrió a la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, para compartir la imagen de una tienda dedicada a vender en exclusiva productos relacionados a la marca Trump.

Aunque originalmente dicha fotografía forma parte de un artículo acerca un establecimiento real ubicado en Tennessee, el cual presuntamente está a punto de cerrar sus puertas debido a la escasez de visitantes y compras, a Taylor Greene le cayó de maravilla, pues sólo la sumó a su muro agregándole una picante frase.

“No recuerdo la última vez que vi a alguien con una gorra de MAGA o una camiseta de Trump”, escribió en alusión indirecta al desplome que sufre el respaldo de la ciudadanía hacia el desempeño de Trump sin siquiera llegar a la mitad de su segundo mandato.

I can’t remember the last time I saw someone wearing a maga hat or Trump shirt. https://t.co/8N6sEKgffD — Marjorie Taylor Greene ?? (@mtgreenee) August 17, 2026

Taylor Green desapareció del radar durante algunos días debido a la celebración de su segundo matrimonio, esta vez con el periodista Brian Glenn en Las Vegas, Nevada.

No obstante, la mujer que aspiraba a contender por el Senado y cuya carrera se precipitó cuando se unió a otros tres miembros del Partido Republicano apoyando una exigencia demócrata para publicar los archivos del delincuente sexual Jeffrey Epstein, retornó con más fuerza para exhibir a Trump rumbo a las elecciones intermedias.

La frase de burla de Green surge en un momento complejo para un amplio sector de estadounidenses exigiendo poner fin a la guerra en contra de Irán, pues eso repercute para que se encarezca el petróleo y en consecuencia de toda la cadena de suministro a nivel global.

Aunque suene a difícil de creer, tener que hacerle frente al alza en el coste de vida sacudió al bolsillo de millones de ciudadanos y eso muy probablemente es una razón de peso para dejar de creer en MAGA, pero sobre todo en su creador, cuya misión inmediata consiste en evitar que el Partido Republicano sea superado en las elecciones de noviembre, pues de ser así los demócratas podrían recuperar el control en el Congreso.

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