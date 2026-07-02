Lionel Messi y el viral video en el que fue “cacheado” en el aeropuerto

La selección de Argentina vivió un momento muy particular en el Aeropuerto Internacional de Kansas City (MCI), Estados Unidos. Las autoridades comenzaron a realizar sus inspecciones ante la alerta de un objeto inusual en una de las maletas de los jugadores. Lionel Messi no se salvó de la revisión.

Esta curiosa escena ocurrió previo al vuelo que iba a realizar el conjunto Albiceleste a Miami. Argentina viajaba para allá para medirse a Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial de 2026.

Sin embargo, una de las maletas activó una alarma en los organismos de seguridad del aeropuerto. Esto inició un riguroso filtro de la TSA (Agencia de Seguridad de Transporte de EE. UU.). Lionel Messi también tuvo que someterse a una inspección física.

?La selección argentina fue cacheada a pie de pista nada más bajar del avión y esta fue la reacción de Leo Messi.pic.twitter.com/v7kPQ27oMk — GRADA B pro (@GradaBpro) July 2, 2026

Lionel Messi, en medio de su incredulidad, se reía junto a sus compañeros de selección que estaban presentes en la inspección. El futbolista del Inter Miami colaboró en todo momento, pero no dejaba de sonreír por ser partícipe de esta inusual escena.

Messi laughing as the securities checked him at the airport ??pic.twitter.com/K1vpVKOXyP — ArgentineCuler (@FCB_Argentine) July 2, 2026

Estas medidas fueron ejecutadas luego de que la maleta del Cuti Romero pasara por uno de los escáner. El defensor argentino tendría en su maleta un encendedor de chispa. Esto alertó a los organismos de seguridad.

Cuándo es el próximo juego de Argentina

La selección de Argentina disputará su partido por los dieciseisavos de final este viernes 03 de julio. Este compromiso será desarrollado en el Estadio Miami. Cabo Verde será el obstáculo de la selección Albiceleste en su camino a la obtención del bicampeonato.

Sigue leyendo:

– Dibu Martínez lanza aviso antes del duelo ante Cabo Verde: “Podré atajar y entrenar normal”

– Misma falta de Messi y Balogun, distino criterio del arbitraje: Estados Unidos pierde a su goleador

– Kylian Mbappé rompe otro registro goleador en Mundiales y ya amenaza el liderato histórico de Messi

– Mundial 2026: resultados de ayer, 1 de julio y los partidos que podrás ver hoy, 2 de julio