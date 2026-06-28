Dibu Martínez lanza aviso antes del duelo ante Cabo Verde: “Podré atajar y entrenar normal”

La recuperación de Emiliano “Dibu” Martínez avanza a buen ritmo y el guardameta de Argentina dejó un mensaje alentador de cara al duelo de dieciseisavos de final del Mundial 2026 frente a Cabo Verde.

Después de la victoria de la albiceleste por 3-1 sobre Jordania, el arquero reconoció que las molestias en la mano derecha han disminuido considerablemente y espera entrenar con total normalidad durante los próximos días.

Dibu Martínez deja atrás la lesión en plena Copa del Mundo

El arquero del Aston Villa sufrió una fractura en el dedo anular de la mano derecha durante la final de la Europa League disputada en mayo, situación que lo obligó a competir con una protección especial y modificar su rutina de entrenamientos.

A pesar de esa limitación, el campeón del mundo ha sido pieza importante para Argentina en el Mundial 2026, aunque frente a Jordania recibió su primer gol del torneo.

Lejos de mostrarse preocupado, el guardameta destacó la evolución que ha tenido físicamente.

“Estoy cada vez mejor. Obviamente, no es lo mismo que te metan gol o no, pero las sensaciones son las mejores”, indicó en la zona mixta del estadio AT&T de Arlington, en Dallas.

El arquero de Argentina apunta al partido contra Cabo Verde

Con el liderato del grupo ya asegurado, el técnico Lionel Scaloni realizó varias modificaciones en la alineación frente a Jordania, pero Dibu Martínez pidió mantenerse como titular para seguir recuperando ritmo de competencia.

El portero explicó que disputar minutos oficiales ha sido clave durante su proceso de recuperación.

“He estado mucho tiempo sin podre entrenar y jugar los partidos es lo mejor que puedo hacer para mejorar. Yo creo que en el siguiente partido podré atajar y entrenar normal“, aseguró.

Argentina espera recuperar al cien por ciento a su guardameta

Las declaraciones de Dibu Martínez representan una noticia positiva para Argentina, que enfrentará a Cabo Verde el próximo 3 de julio en Miami con la intención de avanzar a los octavos de final del Mundial 2026.

Si la evolución continúa como hasta ahora, el arquero llegará al compromiso sin las restricciones que había mantenido desde su lesión, fortaleciendo una de las posiciones más importantes del conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

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