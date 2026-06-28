Messi llega a 19 goles para que Argentina avance con puntaje perfecto

Argentina cerró la fase de grupos del Mundial 2026 sin dejar puntos en el camino y con una nueva marca para Lionel Messi. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni derrotó 1-3 a Jordania en Dallas, completó nueve unidades de nueve posibles y confirmó su presencia en los dieciseisavos de final como líder del Grupo J.

La noche dejó otro capítulo en la carrera del capitán argentino. Aunque comenzó el encuentro en el banco de suplentes y solo disputó media hora, Messi volvió a marcar y elevó a 19 su registro histórico en Copas del Mundo. También alcanzó seis goles en el torneo para mantenerse al frente de la clasificación de artilleros.

Lionel Messi, the first player in FIFA World Cup history to score in 7 consecutive matches at the tournament ? pic.twitter.com/BXcQFsbZdi — FOX Sports (@FOXSports) June 28, 2026

Scaloni apostó por una alineación alternativa y aprovechó el contexto para sumar minutos a varios jugadores que debutaron en una Copa del Mundo. Marcos Senesi, Giuliano Simeone y Nico Paz iniciaron como titulares, mientras que Valentín Barco y José Manuel López ingresaron en el complemento.

El desarrollo del partido permitió que Argentina administrara energías sin renunciar al control del encuentro.

Tres goles a balón parado y una reacción medida

La ventaja comenzó a construirse antes de la media hora. Giovanni Lo Celso abrió el marcador con un tiro libre ejecutado con precisión después de una falta cometida sobre Julián Álvarez cerca del área. Más adelante, una acción revisada por el VAR terminó en penalti tras un golpe en el rostro a Marcos Senesi durante una jugada ofensiva argentina.

Giovani Lo Celso scores his first career FIFA World Cup goal in incredible fashion ?? pic.twitter.com/jIJ2vvR7fo — FOX Sports (@FOXSports) June 28, 2026

Lautaro Martínez asumió la responsabilidad y convirtió desde los once pasos para ampliar la diferencia. El delantero encontró el gol en un momento importante luego de una larga sequía en partidos oficiales que se remontaba al encuentro contra Perú por eliminatorias, disputado el 19 de noviembre de 2024.

El escenario parecía completamente controlado para la Albiceleste, aunque tras el descanso apareció una desconcentración defensiva. Una pérdida de orden permitió que Mousa Al-Tamari descontara para Jordania en el minuto 55 y terminara con el invicto del arquero Emiliano Martínez, que había mantenido su portería en cero durante los dos compromisos anteriores.

La respuesta llegó poco después. Scaloni envió al campo a Messi cuando restaban 30 minutos y el capitán aprovechó la oportunidad.

Con Jordania nuevamente concediendo una falta peligrosa cerca del área, el número 10 ejecutó un tiro libre y selló el 1-3 definitivo en el minuto 80. El gol amplió su ventaja en la carrera por la Bota de Oro y reforzó el momento de una selección argentina que viajará a Miami para medirse en los dieciseisavos de final a la sorprendente selección de Cabo Verde.

Argentina completó la fase de grupos con puntaje perfecto y con una nueva cifra histórica de su máximo referente.