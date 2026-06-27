Colombia y Portugal empatan en un partido de alarido y descubren a sus rivales en dieciseisavos

Colombia cumplió con el objetivo y avanzó a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 como líder del Grupo K. El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo empató 0-0 ante Portugal en Miami, un resultado suficiente para quedarse con el primer lugar de la zona y confirmar su siguiente compromiso en la fase de eliminación directa.

Con 7 puntos, la selección cafetera terminó por encima de Portugal, que finalizó con 5 unidades y también aseguró su clasificación. Ahora, Colombia enfrentará a Ghana, mientras que el conjunto luso se medirá con Croacia.

Colombia dominó a Portugal, pero el gol nunca llegó

Aunque el marcador permaneció intacto, Colombia fue el equipo que más buscó la victoria durante los 90 minutos. Desde el inicio presionó a Portugal y generó las oportunidades más claras del encuentro.

Apenas al minuto 2, John Córdoba estuvo cerca de abrir el marcador con un remate de cabeza que pasó muy cerca del travesaño. Más adelante, Jhon Arias volvió a poner en aprietos a la defensa portuguesa, pero entre el arquero Diogo Costa y un defensor evitaron el tanto colombiano.

El conjunto europeo respondió con algunas llegadas aisladas. Bruno Fernandes tuvo la opción más peligrosa para Portugal, pero Camilo Vargas apareció con una gran atajada para mantener el empate.

¡¡PARTIDAZO QUE TERMINA SIN GOLES!! ????



Colombia y Portugal insistieron, pero no pudieron encontrar el gol en el Estadio Miami ??



Ambos equipos clasifican en el Grupo K? ¡La selección Cafetera como líder! ?



¿Quién merecía ganar el encuentro? ?



? Sigue toda la cobertura? pic.twitter.com/dGS1Okgwnd — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 28, 2026

Un gol anulado evitó el triunfo colombiano

En la segunda mitad, el desarrollo del encuentro cambió poco. Colombia mantuvo la iniciativa y Portugal optó por administrar el resultado, consciente de que el empate también le garantizaba el pase a la siguiente ronda.

Cuando parecía que los cafeteros se llevarían la victoria en el tiempo agregado, Davinson Sánchez marcó de cabeza, pero el tanto fue invalidado por un fuera de juego milimétrico tras la revisión del VAR.

El empate terminó favoreciendo a ambos equipos, aunque dejó la sensación de que Colombia estuvo más cerca de quedarse con los tres puntos.

GOL ANULADO A COLOMBIA ??



???Decisión controversial en el Colombia-Portugal por este gol anulado a los cafeteros.



??Decidan uds.. ¿Gol o no?#MundialTelemundo #Somos26 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/NM4ZZrfXyu — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 28, 2026

Así quedó el Grupo K del Mundial 2026

Con el empate en Miami, el Grupo K quedó definido de la siguiente manera:

Colombia | 7 puntos

| 7 puntos Portugal | 5 puntos

Group K standings are set ? #FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 28, 2026

Con estos resultados, Colombia avanzó como líder y enfrentará a Ghana el 3 de julio en Kansas City por los dieciseisavos de final.

Por su parte, Portugal jugará un día antes, el 2 de julio, frente a Croacia en Toronto, en busca de un lugar entre los 16 mejores equipos del torneo.

Colombia llega invicta a la fase de eliminación directa

El equipo de Néstor Lorenzo cerró la fase de grupos sin conocer la derrota y confirmó las buenas sensaciones mostradas desde el inicio del torneo.

Ahora, Colombia buscará trasladar ese rendimiento a los dieciseisavos de final, donde se enfrentará a una Ghana que consiguió su clasificación como una de las mejores terceras de la Copa Mundial FIFA 2026.

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