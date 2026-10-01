Los Ángeles aumenta el impuesto sobre las ventas desde el 1 de octubre

Desde este jueves 1 de octubre, los residentes del condado de Los Ángeles pagarán más tras la entrada en vigor del aumento a la tasa del impuesto sobre las ventas.

En las elecciones primarias de junio, los votantes del condado aprobaron la Medida ER, para aumentar del 9.75% al 10.25% la tasa del impuesto a partir del 1 de octubre de 2026.

La Medida ER es un impuesto general sobre las ventas, lo que significa que los ingresos se destinan al fondo general del condado de Los Ángeles.

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El Departamento de Salud Pública dijo que el condado de Los Ángeles tiene elaborado un plan de gastos que prioriza los servicios de atención médica y los proveedores de servicios para poblaciones vulnerables, los hospitales y las clínicas del condado, así como los programas de salud pública.

Sin embargo, algunos residentes consideraron que el aumento del impuesto sobre las ventas ocurre en un momento nada oportuno, debido al alto costo de vida en la zona.

Para los residentes del condado de Los Ángeles, el aumento del impuesto comienza a hacerse presente en las compras cotidianas.

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“Lo estoy notando en todos los ámbitos, desde la compra de alimentos hasta todo lo demás“, expresó un residente del condado en declaraciones a la cadena Fox.

En ciudades como Santa Mónica, Pasadena y West Hollywood, la tasa del impuesto sobre las ventas aumenta al 11%, o incluso más. Para consultar el aumento actualizado de este impuesto al 1 de octubre en ciudades del condado de Los Ángeles, puede ingresar a este enlace.

El incremento del impuesto sobre las ventas en el condado se produce también cuando los residentes de Los Ángeles y del sur de California enfrentan precios de la gasolina que se acercan a niveles récord.

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La directora de política económica de The Century Foundation, Tonantzin Carmona, dijo a la cadena Fox que las familias de todo el país están sufriendo presiones desde múltiples frentes, pero que los residentes de California están siendo particularmente afectados.

“La vivienda en California ya era extraordinariamente cara, pero ahora las tasas hipotecarias superan el 7%”, expresó Carmona.

“Si nos fijamos en el precio de la gasolina en todo el país, el promedio actual ronda los $4 dólares, pero en California supera los $6 dólares“, añadió la directora de política económica de The Century Foundation.

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La especialista mencionó que, aunque en California persisten problemas de asequibilidad de larga duración, como la escasez de oferta de vivienda, factores económicos más amplios están agravando el problema.

“Hay problemas como la oferta de viviendas, etcétera, pero algunas de las presiones que experimentan las familias en este momento se deben en gran medida a las decisiones tomadas en Washington, desde los aranceles hasta la guerra en Irán”, expresó Carmona.

La Medida ER es temporal, ya que estará vigente únicamente durante cinco años.

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El Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles dijo que ciertos artículos están exentos del impuesto sobre las ventas, incluidos los alimentos, los medicamentos recetados y los equipos médicos.

Algunos residentes de Los Ángeles consideraron que en la actualidad vivir en la zona es menos asequible que hace 10 años.

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