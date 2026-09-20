Tribunal Superior de Los Ángeles ofrece $35,000 a empleados que renuncien

El Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles ofrece $35,000 dólares a los empleados judiciales que presenten su renuncia, como parte de un esfuerzo por reducir puestos de personal.

La propuesta del tribunal forma parte de un Programa de Incentivos para la Separación Voluntaria (VSIP, por sus siglas en inglés), publicado el 18 de septiembre de 2026, que tiene el propósito de disminuir sus gastos en medio de las actuales restricciones presupuestarias.

Superior Court of Los Angeles County Launches Voluntary Separation Incentive Program for Court Employees to Aid With Budget Challenges. https://t.co/LrO5f9Kx0K — Superior Court of Los Angeles County (@LASuperiorCourt) September 18, 2026

En el programa se considera la oferta de un pago de $35,000 dólares a los trabajadores de tiempo completo con cinco o más años de servicio continuo que decidan renunciar.

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Los puestos que queden vacantes se eliminarán definitivamente de la nómina del tribunal, con el propósito de generar ahorros presupuestarios en lugar de brindar una ayuda puntual, se informó en un comunicado.

Las personas que acudan a los tribunales deberán prever una reducción o demora en el servicio ante la reducción de personal y otros recortes operativos, incluidos tiempos de espera más largos en ventanillas, una respuesta más lenta del centro de llamadas y retrasos en el procesamiento de documentos legales.

“Así como los residentes del condado de Los Ángeles luchan por mantenerse al día con el aumento de los precios de la gasolina y los alimentos, el tribunal se encuentra en una situación similar: nuestros costos operativos siguen superando nuestros recursos presupuestarios”, dijo el juez presidente Sergio Tapia II.

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El juez presidente agradeció a sus socios en los poderes ejecutivo y legislativo, aunque mencionó que la financiación no ha seguido el ritmo deseado, por lo que el tribunal debe afrontar con responsabilidad la actual crisis presupuestaria, con decisiones como la del VSIP, que pueden afectar al público.

“Los tribunales son un pilar fundamental de nuestra democracia, y es esencial que reciban una financiación adecuada y sostenible para que todos los californianos puedan seguir teniendo acceso oportuno y equitativo a la justicia”, añadió Tapia II.

El tribunal retrasó o eliminó ciertos proyectos especiales y revisa programas que quedan fuera de su misión principal para una posible reducción o eliminación, y dijo estar comprometido a identificar medidas razonables de ahorro de costos antes de considerar despidos o suspensiones temporales.

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A pesar de recibir fondos especiales para compensar la inflación en el presupuesto estatal, el tribunal dijo que no alcanzan para cubrir el aumento real de los costos.

El aumento de los costos de los proveedores, los servicios prestados por el condado, los gastos operativos de los servicios de limpieza y los aumentos salariales para los empleados superarán los fondos adicionales para compensar la inflación en aproximadamente $9.1 millones de dólares.

El tribunal dijo que, desde 2021, la financiación para compensar la inflación ha sido un 13.1% inferior a la necesidad inflacionaria calculada por el Departamento de Finanzas del estado, lo que equivale a aproximadamente $88 millones de dólares.

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De acuerdo con el tribunal, se tiene un déficit de financiación de $233.7 millones de dólares con respecto a los fondos necesarios para tramitar 1.3 millones de expedientes que recibe cada año.

El presupuesto actual de California deja la financiación del tribunal en el 76.77% de sus necesidades calculadas, el nivel más bajo desde 2021 y el mayor déficit bruto desde al menos 2013.

“Nunca nos tomamos a la ligera la separación de personal dedicado y talentoso“, aseguró el director ejecutivo y secretario judicial David W. Slayton.

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“Pero dado que nuestros fondos siguen siendo insuficientes para mantener las operaciones judiciales esenciales, esperamos que suficientes empleados opten por la separación voluntaria, lo que nos permitirá obtener ahorros importantes y proteger a la plantilla de cara al próximo ejercicio fiscal”, añadió.

La última vez que el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles utilizó un programa VSIP para reducir su presupuesto fue en 2024, cuando se obtuvo un recorte presupuestario continuo de unos $4 millones de dólares.

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