Tribunal Superior de Los Ángeles implementa programa piloto de desalojos

El Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles lanzó desde el 20 de abril un programa piloto para ayudar en casos de desalojo, en el Palacio de Justicia de Compton.

En el programa se ofrecen servicios de mediación gratuitos y asistencia para el alquiler a las personas que cumplan con los requisitos en casos de desalojo dentro de su jurisdicción limitada en Compton.

El Programa Piloto de Prevención de Desalojos de Compton (EDPP) es una colaboración entre el Tribunal Superior y el Departamento de Asuntos del Consumidor y Empresariales del Condado de Los Ángeles (DCBA) para ayudar en casos de impago de alquiler a que las partes alcancen acuerdos mutuos.

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Los participantes elegibles pueden asistir a conferencias de conciliación gratuitas mediadas por Community Legal Aid of Southern California (CLA SoCal) y pueden recibir hasta $10,000 dólares por hogar para el pago de alquiler atrasado y futuras obligaciones de alquiler.

“El Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles está comprometido con el avance de soluciones innovadoras, basadas en la participación comunitaria, que amplíen el acceso a la justicia y fortalezcan las comunidades a las que servimos”, dijo el juez presidente Sergio C. Tapia II.

“En colaboración con el Departamento de Asuntos del Consumidor y Empresariales del Condado, ofrecemos oportunidades de conciliación sin costo y una asistencia significativa para el alquiler que ayuda a los litigantes a resolver disputas con dignidad y a encontrar la paz sin necesidad de juicio“, agregó.

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Según el juez presidente, de esta manera se puede garantizar la vivienda de los inquilinos con una compensación para los propietarios y reforzar un sistema judicial más receptivo, eficiente y justo para todos.

El EDPP se desarrolló en coordinación con líderes del gobierno local que participaron en un diálogo sobre prevención de desalojos convocado por el juez presidente en 2025.

La mesa de diálogo, pionera en su tipo, reunió al Tribunal, que recibe cerca de 40,000 solicitudes de desalojo al año, y a agencias municipales y del condado que trabajan para abordar la crisis de vivienda de la región.

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Diseñado en colaboración con la Asociación de Abogados del Condado de Devon (DCBA), el programa piloto está basado en datos que demuestran que el acceso a una asistencia financiera modesta puede mejorar la estabilidad de la vivienda.

Este programa piloto busca apoyar tanto a inquilinos como a propietarios al combinar una vía para llegar a un acuerdo con asistencia específica para el pago de alquiler atrasado y futuro, manteniendo a los inquilinos en sus hogares y compensando a los dueños de las viviendas.

“Ayudar a las personas a conservar sus hogares es fundamental para la misión de DCBA. Este programa busca reunir a las personas para encontrar una solución que beneficie a ambas partes, antes de que la situación se agrave”, dijo el director del DCBA, Rafael Carbajal.

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“Sabemos que al ayudar a resolver las disputas a tiempo, podemos contribuir a reducir el impacto de los desalojos y, en última instancia, a preservar la estabilidad de la vivienda”, agregó.

Requisitos para ser elegible

Los propietarios e inquilinos pueden ser elegibles para participar en el EDPP si cumplen con los siguientes requisitos:

El conflicto entre el propietario y el inquilino se debe únicamente al impago de alquileres atrasados .

. Tanto el propietario como el inquilino aceptan participar en la mediación .

. Los ingresos anuales del hogar , ya sea del propietario o del inquilino, son iguales o inferiores al 120% del ingreso medio del área (AMI).

, ya sea del propietario o del inquilino, son iguales o inferiores al 120% del ingreso medio del área (AMI). La propiedad en cuestión, objeto de la disputa, está ubicada dentro de los códigos postales que corresponden a la jurisdicción del Tribunal de Compton , en 200 West Compton Boulevard.

, en 200 West Compton Boulevard. Las partes que cumplen con los requisitos de elegibilidad no tienen garantizados los servicios de mediación ni la asistencia para el alquiler, ya que estos dependen tanto de la elegibilidad como de la financiación disponible.

El Tribunal emitió una Orden Permanente que exige a los demandantes que presenten casos de desalojo por ocupación legal con jurisdicción limitada en el Tribunal de Compton que entreguen el Aviso sobre Servicios a todos los demandados junto con todos los documentos requeridos.

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El programa piloto en Compton se alinea con el Plan Estratégico 2025-2028 del Tribunal para agilizar la resolución de casos y mejorar el acceso a la justicia.

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