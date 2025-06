“Te voy a echar a la migra”: violento desalojo en el sur de Los Ángeles

Con amenazas de llamar a los agentes de inmigración, más de 20 inquilinos, entre ellos varios niños, quedaron en la incertidumbre después de ser desalojados a la fuerza de un complejo habitacional en el sur de Los Ángeles.

Familias enteras fueron obligadas a abandonar sus viviendas sin previo aviso, a pesar de estar al corriente con sus pagos de alquiler.

“Me dijo: ‘Págame la renta y luego te vas’. ¿Cómo me voy a ir si le estoy pagando? Nos sacó, con mi nuera recién operada de cinco días, con los niños. Me dijo: ‘Si no te vas, te voy a echar a la migra’“, expresó Silvia de León, una de las víctimas, a la cadena Univision.

De acuerdo con varios testigos, los dueños del conjunto habitacional habrían contratado los servicios de seguridad privada para desalojar a la veintena de inquilinos que ocupaban las unidades de vivienda.

“Dijo que el mes de mayo no le pagamos, cuando nosotros sí tenemos nuestro comprobante de que sí le pagamos. Nos amenazó con que nos iba a echar a migración”, dijo Edwin Macario, otro de los afectados, que aseguró que es falso el argumento del supuesto retraso en el pago del alquiler.

La representante de la organización ACCE (Alliance of Californians for Community Empowerment), Guadalupe González, mencionó que los propietarios incluso usaron gas pimienta contra los inquilinos.

“Fui una de las personas a las que nos echaron gas pimienta. Tengo el reporte de la policía“, aseguró González.

Según los reportes, una menor de edad inhaló el gas pimienta y tuvo que ser atendida por los servicios de paramédicos.

Los inquilinos afectados por este desalojo tuvieron que refugiarse con familiares y amigos, mientras evalúan posibles acciones legales contra los propietarios para reclamar sus derechos.

¿Cuáles son los derechos de los inquilinos?

Clemente Franco, abogado especialista en leyes de vivienda en California, dijo que estas acciones pueden ser ilegales.

“Es ilegal que un propietario amenace a un inquilino con llamar a inmigración. Incluso un propietario no puede ni preguntar el estatus migratorio del inquilino cuando aplica para esa unidad”, expresó el abogado.

De acuerdo con las leyes de California, todo desalojo debe pasar por un proceso judicial; los propietarios no pueden recurrir a la fuerza, cambiar cerraduras, cortar servicios o usar intimidación para desalojar a un inquilino.

También es ilegal utilizar amenazas relacionadas con el estatus migratorio de un inquilino, sin importar su situación legal, mientras que los inquilinos tienen derecho a recibir una notificación formal y una oportunidad de defensa en una corte.

Si un inquilino es desalojado de forma ilegal, puede denunciar al propietario ante la autoridad de vivienda local, solicitar asesoría legal gratuita o de bajo costo con organizaciones como ACCE o LA Tenants Union, así como demandar por daños si se demuestra uso de fuerza, acoso o discriminación.

Los especialistas recomendaron a los inquilinos no firmar documentos sin consultar con un abogado; documentar todo lo ocurrido con fotos, videos, recibos y testimonios, y llamar a una organización de defensa de inquilinos o a un abogado especializado.

