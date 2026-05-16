Secretario de finanzas de Rubén Rocha también se entregó a EE.UU. tras acusaciones en su contra

Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, se entregó a las autoridades estadounidenses.

De acuerdo con los primeros reportes, Díaz Vega habría sido detenido en Europa, luego de que en Estados Unidos fue señalado por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, junto con Rubén Rocha Moya y otros ocho funcionarios mexicanos.

Con ello, se convirtió en el segundo allegado a Rocha Moya que ya se encuentra en manos de la justicia estadounidense.

Durante casi tres años, Díaz Vega fue el responsable de temas clave para la administración estatal, entre ellos la planeación financiera, el manejo presupuestal y la gestión de la deuda pública de Sinaloa.

Ocupó el cargo desde el inicio de la administración de Rocha Moya y presentó su renuncia en febrero de 2024, argumentando su deseo de retomar sus actividades privadas y administrar sus empresas inmobiliarias.

Según el expediente judicial, habría facilitado pagos, protección política y entrega de información sobre opositores a integrantes de Los Chapitos.

El objetivo, de acuerdo con la acusación, era que el grupo criminal amenazara a esos rivales políticos para obligarlos a abandonar la contienda electoral.

También se le menciona como parte de una estructura que presuntamente ayudó a proteger operaciones de tráfico de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetaminas.

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