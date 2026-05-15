Se entrega unos de los 10 funcionarios de Sinaloa acusados por EE.UU. de vínculos con el narco

Uno de los 10 funcionarios del estado de Sinaloa acusados por el gobierno de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico ya se encuentra en manos de las autoridades.

Se trata de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, quien el pasado 11 de mayo ingresó desde Hermosillo, Sonora, y cruzó por la Garita de Nogales hacia Arizona para entregarse.

Así lo dio a conocer el propio Gabinete de Seguridad del gobierno de México, al señalar que mantiene comunicación institucional con las autoridades estadounidenses, en el marco de los mecanismos de cooperación internacional.

Mérida Sánchez, a quien se le imputan presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, será trasladado a la ciudad de Nueva York para ser puesto a disposición de la Corte federal del Sur de Nueva York.

El Gabinete de Seguridad informa que el ex secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, ingresó a Estados Unidos desde Hermosillo, Sonora, el pasado 11 de mayo, y cruzó por la Garita de Nogales hacia Arizona, donde quedó bajo custodia de @USMarshalsHQ.



El… — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) May 15, 2026

Documentos del Tribunal de Distrito de Arizona señalan que Mérida Sánchez es señalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de presuntamente recibir sobornos de la facción de Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa, para proteger sus operaciones delictivas y proteger sus actividades con apoyo policial.

La acusación señala que el hombre, quien estuvo al frente de la policía estatal entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024, dio protección y avisos a la estructura criminal liderada por Iván y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, para el trasiego de narcóticos al norte del Río Bravo.

“Como secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Sánchez recibió sobornos de Los Chapitos y a cambio, dio a Los Chapitos, entre otras cosas, alertas previas de redadas de autoridades en laboratorios de drogas, para que Los Chapitos pudieran mover sus drogas y equipo de laboratorio antes de las redadas”, señala la acusación.

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