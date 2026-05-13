La DEA advierte que la acusación contra Rubén Rocha por vínculos con el narco es solo el comienzo

El director de la DEA, Terrance Cole, advirtió que las acusaciones contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, “son solo el comienzo de lo que está por venir en México”, durante una comparecencia ante el Senado estadounidense.

La declaración ocurrió luego de que el senador republicano John Kennedy cuestionara a Cole sobre las acusaciones presentadas en abril contra Rocha Moya y otros funcionarios señalados por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Durante la audiencia, Cole afirmó que “no cabe duda” de que narcotraficantes y altos funcionarios mexicanos “han estado involucrados durante años”, y aseguró que ahora las autoridades estadounidenses están prestando mayor atención a esos nexos.

🚨 Advierte Terrance Cole, encargado de la DEA, que la acusación contra Rocha Moya "es sólo el comienzo" pic.twitter.com/jPx6SX9pDm — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) May 12, 2026

Asimismo, afirmó que funcionarios mexicanos que colaboran con organizaciones criminales son igual de responsables de las muertes provocadas por el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

“Son igualmente responsables de la muerte y destrucción de cantidades récord de estadounidenses al cooperar, conspirar y ayudar a producir este veneno para que cruce la frontera”, declaró.

El funcionario también señaló que las investigaciones forman parte de una estrategia para atacar las estructuras de mando de los cárteles, interrumpir sus cadenas de suministro y perseguir a quienes facilitan sus operaciones desde el ámbito político o institucional.

Las declaraciones de la DEA se producen en medio de la tensión bilateral entre México y Estados Unidos tras la acusación presentada por fiscales estadounidenses contra Rocha Moya, quien es señalado de presuntamente recibir apoyo y protección del Cártel de Sinaloa.

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