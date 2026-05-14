Diputada mexicana recuerda cómo fue la “narcoelección” en la que ganó Rubén Rocha en Sinaloa

Un día antes de las elecciones del 6 de junio de 2021, la diputada del PRI, Paola Gárate, fue secuestrada durante aproximadamente nueve horas mientras se postulaba para el Congreso del estado de Sinaloa.

En una entrevista con el sitio La Silla Rota, la diputada relató que el sábado por la tarde acudió a una supuesta reunión de candidatos al Congreso, donde fue la única presente.

Tras salir de las instalaciones de la Liga de Comunidades Agrarias, detrás de la sede estatal del PRI, se dirigió a su oficina de campaña, ubicada en las afueras del sureste de la ciudad de Culiacán, donde fue interceptada por un convoy de más de 20 camionetas.

Recuerda haber visto a hombres armados y enmascarados que la retuvieron durante varias horas entre la noche del sábado y la mañana del domingo, día de las elecciones.

“Somos sobrevivientes de esa narcoelección en la que, al igual que yo, miles de personas fueron secuestradas: operadores políticos territoriales y personas que formaban parte de la Alianza Va por México, en aquel entonces formada por los partidos PAN, PRI y PRD”, afirmó.

Declaró que el 90% de la estructura electoral del partido había sido secuestrada. Esta estructura desempeña un papel fundamental en la supervisión electoral al monitorear la votación en los centros de votación, donde también se reportaron numerosos incidentes.

La legisladora del PRI afirmó que el gobierno de Estados Unidos está justificado al procesar a 10 funcionarios acusados ​​de tener vínculos con el crimen organizado en Sinaloa, algo que se reflejó en el proceso electoral de 2021.

“Si aún faltan pruebas, como ha dicho el presidente, entonces aquí tienen testigos que sobrevivieron a esa narcoelección”, señaló.

“La exigencia es que el gobierno mexicano cumpla y realice arrestos, porque si el gobierno de Estados Unidos ya cumplió con su parte al emitir esa orden de arresto al gobierno mexicano, es porque cumplió plenamente con todo el proceso”, enfatizó.

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