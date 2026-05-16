Stéphano Carrillo y su paso sin mucho brillo en Países Bajos

En febrero de 2025, Stéphano Carrillo se marchó al fútbol europeo para completar su desarrollo. El exdelantero del Santos Laguna fue comprado por el Feyenoord. En el conjunto de Rotterdam no iba a tener muchas oportunidades. Carrillo fue cedido al Dordrecht y ya terminó su primera temporada con el club.

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Stéphano Carrillo completó su primera temporada con el Dordrecht. El delantero mexicano se unió al club desde agosto de 2025. No está de más recordar que este es un club de la Keuken Kampioen Divisie, segunda división de Países Bajos.

En esta temporada Stéphano Carrillo jugó 34 partidos: 33 por el torneo liguero y 1 por la KNVB Beker. El atacante nacido en Gómez Palacio disputó 1,365 minutos dentro del campo. El exjugador del Santos Lagunas solo pudo anotar 4 goles.

“Gracias por todo, @fcdordrechtnl: compañeros, personal y aficionados. Agradezco cada momento y me llevo muchos recuerdos bonitos y valiosas lecciones Temporada 25/26”, escribió el futbolista en sus redes sociales.

Stéphano Carrillo si tuvo varias oportunidades en la plantilla del Dordrecht. El atacante mexicano pudo disputar 14 partidos desde el 11 inicial. A pesar de que sus números no son muy sobresalientes, Carrillo solo tiene 20 años. El mexicano sigue siendo un talento en formación.

Carrillo regresa al Feyenoord

Luego de finalizar el préstamo con el Dordrecht, Stéphano Carrillo regresará al Feyenoord de Rotterdam. El delantero mexicano buscará ganarse un puesto en uno de los clubes más importantes de la Eredivisie.

El Feyenoord mantiene un contrato vigente sobre Stéphano Carrillo hasta junio de 2029. Según informaciones de Transfermarkt, Carrillo tiene un valor de mercado que ronda el millón de dólares. El delantero mexicano tiene un punto a su favor. El reciente paso de Santiago Giménez en el club le abrió las puertas. El recuerdo del “Bebote” podría darle una oportunidad para que intente ganarse un puesto en la próxima pretemporada.

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