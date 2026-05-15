Las reincidentes conductas inapropiadas de Efraín Juárez
El entrenador de los Pumas empujó a Esteban Solari por invadir su área técnica. Efraín Juárez ha estado inmiscuido en múltiples casos de indisciplinas
Los Pumas de la UNAM cayeron 1-0 en el partido de ida por las semifinales del Clausura 2026. El Pachuca logró imponerse al conjunto auriazul en el Estadio Hidalgo. Durante el duelo hubo un encontronazo entre Efraín Juárez y Estaban Solari. Juárez ha sido un entrenador que ha tenido múltiples problemas de conducta en sus procesos recientes.
Cerca del final del encuentro, por el minuto 71, Esteban Solari cruzó hacia el área técnica de Efraín Juárez para reclamarle al cuarto árbitro sobre una infracción. Juárez se percató de esto y, por la espalda, empujó al entrenador del Pachuca. Este gesto desató un conflicto entre ambas bancas.
Estas son actitudes recurrentes del estratega mexicano. Efraín Juárez ha tenido muchos problemas de conducta en su nueva faceta como entrenador. Desde su primer proceso con el Atlético Nacional de Colombia, hasta la fecha, Juárez ha varias actitudes que manchan su joven trayectoria.
Las indisciplinas de Efraín Juárez
La primera de ellas fue en noviembre de 2024 con el Atlético Nacional. El entrenador azteca lideró a los “Verdolagas” a victoria sobre Independiente de Medellín. Juárez habría celebrado hacia la tribuna local con gestos “provocadores”. Esto le provocó una sanción y multa en territorio colombiano.
Efraín Juárez también fue expulsado en un partido del torneo colombiano por reclamos airados y estuvo inmiscuido en polémicas dentro del club por roces en el trato con sus futbolistas.
Su llegada a los Pumas de la UNAM no calmó sus actitudes. Efraín Juárez, en todo el año 2025, fue uno de los entrenadores con más expulsiones en la Liga MX. En tan solo 28 partidos dirigidos, el estratega mexicano fue mandado a los vestuarios en 3 ocasiones.
En un duelo contra Rayados de Monterrey, Juárez fue expulsado por un altercado con un miembro del cuerpo técnico del conjunto Regio; en un partido contra Cruz Azul, el estratega mexicano recibió la misma sanción disciplinaria por reclamos excesivos; en un duelo contra el América, Juárez fue expulsado por insultar al árbitro César Ramos.
La actitud de Efraín Juárez sobre César Ramos le costó al entrenador mexicano una suspensión por dos encuentros. La Comisión Disciplinaria tomó esta decisión por sus actuar de forma “ofensiva, insultante y humillante”.
Para el Clausura 2026 también se generó otro caso de conducta inapropiada, además del reciente encontronazo con Esteban Solari. Efraín Juárez fue multado por realizar gestos obscenos hacia el banco de Cruz Azul, en un duelo en el que los Pumas empataron el encuentro en los minutos finales. El estratega mexicano tuvo que pagar una cifra cercana a los $20,300 dólares.
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