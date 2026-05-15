Las reincidentes conductas inapropiadas de Efraín Juárez

Los Pumas de la UNAM cayeron 1-0 en el partido de ida por las semifinales del Clausura 2026. El Pachuca logró imponerse al conjunto auriazul en el Estadio Hidalgo. Durante el duelo hubo un encontronazo entre Efraín Juárez y Estaban Solari. Juárez ha sido un entrenador que ha tenido múltiples problemas de conducta en sus procesos recientes.

Cerca del final del encuentro, por el minuto 71, Esteban Solari cruzó hacia el área técnica de Efraín Juárez para reclamarle al cuarto árbitro sobre una infracción. Juárez se percató de esto y, por la espalda, empujó al entrenador del Pachuca. Este gesto desató un conflicto entre ambas bancas.

Se calentaron las cosas en las bancas durante el partido



Solari reclamaba con intensidad y, en medio del momento de tensión, Efraín Juárez terminó aventando al estratega rival 👀⚽



📹 Olga Hirata pic.twitter.com/ILpQpn1JZI — MedioTiempo (@mediotiempo) May 15, 2026

Estas son actitudes recurrentes del estratega mexicano. Efraín Juárez ha tenido muchos problemas de conducta en su nueva faceta como entrenador. Desde su primer proceso con el Atlético Nacional de Colombia, hasta la fecha, Juárez ha varias actitudes que manchan su joven trayectoria.

Las indisciplinas de Efraín Juárez

La primera de ellas fue en noviembre de 2024 con el Atlético Nacional. El entrenador azteca lideró a los “Verdolagas” a victoria sobre Independiente de Medellín. Juárez habría celebrado hacia la tribuna local con gestos “provocadores”. Esto le provocó una sanción y multa en territorio colombiano.

😳 La policía nacional fue a la rueda de prensa para llevarse a Efraín Juárez, entrenador de Atlético Nacional.



🚨 El DT celebró airadamente al final y eso calentó a la afición del DIM. pic.twitter.com/XMuTUuvR50 — Toque Sports (@ToqueSports) November 18, 2024

Efraín Juárez también fue expulsado en un partido del torneo colombiano por reclamos airados y estuvo inmiscuido en polémicas dentro del club por roces en el trato con sus futbolistas.

⚠️❌ Efraín Juárez, DT de Nacional, fue EXPULSADO por celebrar el gol de Atlético Nacional y enfadar al banco de Santa Fe.



😳 Atentos a los GESTOS que hizo cuando se dirigía al camerino.



INSÓLITO. pic.twitter.com/QMwQCARcCG — Toque Sports (@ToqueSports) November 21, 2024

Su llegada a los Pumas de la UNAM no calmó sus actitudes. Efraín Juárez, en todo el año 2025, fue uno de los entrenadores con más expulsiones en la Liga MX. En tan solo 28 partidos dirigidos, el estratega mexicano fue mandado a los vestuarios en 3 ocasiones.

En un duelo contra Rayados de Monterrey, Juárez fue expulsado por un altercado con un miembro del cuerpo técnico del conjunto Regio; en un partido contra Cruz Azul, el estratega mexicano recibió la misma sanción disciplinaria por reclamos excesivos; en un duelo contra el América, Juárez fue expulsado por insultar al árbitro César Ramos.

"Eres un desastre" 🤬🟥



Efraín Juárez se fue expulsado después de hacerse de palabras con Daniel Quintero Huitrón. El DT de Pumas no se quería ir, pero gente de la Liga MX lo mandó a los vestidores 💥💣🔻 pic.twitter.com/vdnSnoAVCo — AS México (@ASMexico) April 6, 2025

La actitud de Efraín Juárez sobre César Ramos le costó al entrenador mexicano una suspensión por dos encuentros. La Comisión Disciplinaria tomó esta decisión por sus actuar de forma “ofensiva, insultante y humillante”.

Pumas 🐾



Confirmado por fuentes:



Efraín Juárez gritó al cuerpo arbitral, encabezado por César Arturo Ramos Palazuelos: “ching*en a su madre todos”, razón por la que fue expulsado.



Efra puede ser sancionado de 2 a 3 juegos por “insultar soezmente a los oficiales del partido”. pic.twitter.com/SS6IuJ0JpY — León Lecanda 🦁 (@Leonlec) September 28, 2025

Para el Clausura 2026 también se generó otro caso de conducta inapropiada, además del reciente encontronazo con Esteban Solari. Efraín Juárez fue multado por realizar gestos obscenos hacia el banco de Cruz Azul, en un duelo en el que los Pumas empataron el encuentro en los minutos finales. El estratega mexicano tuvo que pagar una cifra cercana a los $20,300 dólares.

“Aquí hay huevos, hijos de p…” 🥚



Pumas, dirigido por Efraín Juárez, consiguió un agónico empate ante Cruz Azul, así celebró y arengó el DT a su gente a la salida de estadio, ¿qué les parece? 🤔 pic.twitter.com/v8tVL5Mh5l — Múnera Eastman Radio (@RadioMunera) March 16, 2026

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