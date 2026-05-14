Luce lejano el regreso de los equipos mexicanos a la Copa Libertadores

En los últimos años se ha debatido sobre los beneficios adquiridos ante un posible regreso de los clubes de la Liga MX y la MLS a competiciones de Conmebol. Esta ha sido una noticia que ha sonado con fuerza con miras al desarrollo del fútbol en ambos países de Concacaf. Pero los reportes indican que este regreso luce lejano.

La información fue difundida por el portal Mediotiempo. El periodista Rubén Rodríguez expuso detalles sobre el presunto regreso de los clubes de Concacaf a los torneos de Conmebol. La información aclara que no hay nada concreto.

“No existe ninguna negociación que encamine al futbol de México de vuelta hacia Sudamérica, esto tras consultar a fuentes bien enteradas en la Concacaf“, indican desde el portal mexicano.

La posibilidad de esta unión surgió con mucha más fuerza después de que Televisa/Univisión anunciaran el regreso de la transmisión de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana en sus pantallas. El acuerdo con el medio se estableció desde 2027 hasta 2030.

Esta fue la principal razón que hizo que se retomara la conversación sobre un posible regreso de los clubes de México y Estados Unidos a estas competiciones. Pero en Concacaf han priorizado el crecimiento de torneos regionales como la Leagues Cup y la Liga de Campeones de la Concacaf.

Clubes mexicanos en Sudamérica

Durante el periodo comprendido entre 1998 y 2016, los clubes mexicanos participaban activamente en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Clubes como Cruz Azul, Chivas, Tigres, Pumas y los Tuzos del Pachuca realizaron grandes torneos que mostraban el nivel del fútbol azteca.

Entre las mejores participaciones de equipos mexicanos en estos torneos destaca el campeonato de los Tuzos del Pachuca en la Copa Sudamericana de 2006 (vencieron a Colo-Colo en la final), los subcampeonatos en la Copa Libertadores de Cruz Azul (2001 vs. Boca Juniors), Chivas de Guadalajara (2010 vs.Porto Alegre) y Tigres de la UANL (2015 vs. River Plate); además de los subcampeonatos en la Sudamericana del América (2007 vs. Arsenal de Sarandí) y los Pumas de la UNAM (2005 vs. Boca Juniors).

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