Los mejores memes del empate entre Cruz Azul y Chivas por las semifinales del Clausura 2026
Un error de Kevin Mier y un dudoso penal fueron los eventos principales de un duelo que finalizó 2-2 en el Estadio Banorte. Los memes reseñaron la igualdad
Cruz Azul y Chivas igualaron 2-2 en el partido de ida de las semifinales del Clausura 2026. El partido que se desarrolló en el Estadio Banorte mantuvo la igualdad en el marcador. El Rebaño Sagrado tendrá la ventaja para el duelo de vuelta en su estadio. Los memes no dejaron pasar los errores de la noche.
La Máquina comenzó el partido con una fuerte presión con la intención de mantener el balón en su poder. Pero el duelo fue muy igualado. Para los primeros 25 minutos hubo buenas aproximaciones de cada club. El que cometiera menos errores se iba a llevar el primero de la serie. El primer error gran error lo cometieron los locales.
El gol de las Chivas llegaría al minuto 28 de partido. Un primer disparo de Ángel Sepúlveda complicó más de lo esperado a Kevin Mier. El arquero colombiano detuvo el remate, pero su despeje fue al medio. Santiago Sandoval estuvo muy atento al rebote y definió sin mucha oposición.
Pero 12 minutos más tarde se taparía el error de Mier con una definición magistral de Charly Rodríguez. Dentro del área, pero tirado hacia el costado derecho, Charly le ganó la espalda a su defensor. No queda claro si el mediocampista de La Máquina intentó un “Sombrerito” al arco o fue un centro defectuoso. El punto es que Rodríguez igualó el marcador con un remate bombeado que sorprendió a todos los presentes en el Estadio Banorte.
A los cuatro minutos del segundo tiempo llegaría un nuevo gol para el Rebaño Sagrado. Un centro muy bien dirigido por Miguel Gómez encontró a Ángel Sepúlveda. El delantero de las Chivas hizo un remate de cabeza muy bien esquinado que dio en el poste izquierdo del arquero. Para mala suerte de Kevin Mier, el rebote del balón fue directo hacia él. Un balón que fue repelido por el palo terminó dentro de la red por la inercia del movimiento del arquero colombiano.
Dos minutos más tarde se produjo una polémica jugada en el encuentro. Un discutible penal de Bryan González le dio la opción a Christian Ebere de igualar nuevamente las acciones. El nigeriano marcó su cuarto gol en el torneo tras superar con su ejecución a Óscar Whalley.
Todo queda servido para el duelo de vuelta. El sábado 16 de mayo se desarrollará el compromiso que definirá al primer finalista del Clausura 2026. El partido será desarrollado en el Estadio Akron.
Los mejores memes del duelo entre cruz Azul y Chivas
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