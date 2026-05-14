Los mejores memes del empate entre Cruz Azul y Chivas por las semifinales del Clausura 2026

Cruz Azul y Chivas igualaron 2-2 en el partido de ida de las semifinales del Clausura 2026. El partido que se desarrolló en el Estadio Banorte mantuvo la igualdad en el marcador. El Rebaño Sagrado tendrá la ventaja para el duelo de vuelta en su estadio. Los memes no dejaron pasar los errores de la noche.

La Máquina comenzó el partido con una fuerte presión con la intención de mantener el balón en su poder. Pero el duelo fue muy igualado. Para los primeros 25 minutos hubo buenas aproximaciones de cada club. El que cometiera menos errores se iba a llevar el primero de la serie. El primer error gran error lo cometieron los locales.

El gol de las Chivas llegaría al minuto 28 de partido. Un primer disparo de Ángel Sepúlveda complicó más de lo esperado a Kevin Mier. El arquero colombiano detuvo el remate, pero su despeje fue al medio. Santiago Sandoval estuvo muy atento al rebote y definió sin mucha oposición.

Señoras y señores si, Kevin Mier lo ha hecho de nuevo.



Se despide de sus aspiraciones por entrar en la lista definitiva de la selección de Colombia 🇨🇴 #CruzAzul 0-1 Kevin Mier-chivas pic.twitter.com/0G1LsgdD7E — Puro Cruz Azul (@pur0cruzazul) May 14, 2026

Pero 12 minutos más tarde se taparía el error de Mier con una definición magistral de Charly Rodríguez. Dentro del área, pero tirado hacia el costado derecho, Charly le ganó la espalda a su defensor. No queda claro si el mediocampista de La Máquina intentó un “Sombrerito” al arco o fue un centro defectuoso. El punto es que Rodríguez igualó el marcador con un remate bombeado que sorprendió a todos los presentes en el Estadio Banorte.

A los cuatro minutos del segundo tiempo llegaría un nuevo gol para el Rebaño Sagrado. Un centro muy bien dirigido por Miguel Gómez encontró a Ángel Sepúlveda. El delantero de las Chivas hizo un remate de cabeza muy bien esquinado que dio en el poste izquierdo del arquero. Para mala suerte de Kevin Mier, el rebote del balón fue directo hacia él. Un balón que fue repelido por el palo terminó dentro de la red por la inercia del movimiento del arquero colombiano.

Dos minutos más tarde se produjo una polémica jugada en el encuentro. Un discutible penal de Bryan González le dio la opción a Christian Ebere de igualar nuevamente las acciones. El nigeriano marcó su cuarto gol en el torneo tras superar con su ejecución a Óscar Whalley.

Todo queda servido para el duelo de vuelta. El sábado 16 de mayo se desarrollará el compromiso que definirá al primer finalista del Clausura 2026. El partido será desarrollado en el Estadio Akron.

¿Es penal para Cruz Azul? pic.twitter.com/EM4RwTxbP8 — Fut Azteca Shitposting (@futaztecapostin) May 14, 2026

Los mejores memes del duelo entre cruz Azul y Chivas

El oso Gonzalez🐻 siguiendo a los de Cruz Azul pic.twitter.com/t76g6wvgM0 — CapitánCalzon👹 (@CapitanCalzon77) May 14, 2026

Que no se pierda la bonita costumbre de Kevin Mierpic.twitter.com/EydGa6M9On — 🦅🏆 El HINCHA 🏆🦅⚽ (@El_Hincha12) May 14, 2026

Harry Potter y el misterio de por qué Kevin Mier la caga en partidos importantes pic.twitter.com/KIkMyyf2TH — abimael (@abimafake) May 14, 2026

Si no están viendo el partido, Ebere está jugando así:pic.twitter.com/jK9oS1mAkS — Noubari (@Noubariii) May 14, 2026

Kevin Mier ayudando a Cruz azul en los momentos importantes pic.twitter.com/ZGtoVRvuzd — Dalex (@ln_dalex) May 14, 2026

Ahí va Ángel Sepúlveda en la contra de Chivas pic.twitter.com/21GF8oJWS3 — Arsenal México 🇲🇽 (@ArsenalMexa) May 14, 2026

Ebere pisa primero al Cotorro, eso nunca es penal.



Una vez más nos están robando. pic.twitter.com/vZhAoz7yM5 — 𝐃𝐢𝐞𝐠𝐨 🐐 (@Diegoobrizuela) May 14, 2026

Ebere cuando se trata de definir pic.twitter.com/4PaXD96nnM — Grillo (@ElGrill028) May 14, 2026

SE HIZO PRESENTE LA LEY DEL EX



GOLAZO DE SEPULVEDApic.twitter.com/PJzykOZpKp — Sergio 🇫🇷 (@Seergiot3ck) May 14, 2026

Kevin Mier cuando se trata de jugar una eliminatoria: pic.twitter.com/EItInyxPPq — "El Jefe" Águila (@ElJefeAguila) May 14, 2026

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