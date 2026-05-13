En el América analizan el regreso de Guillermo Almada a la Liga MX

Las Águilas del América no pasan por el mejor momento en la actualidad. El conjunto azulcrema fue eliminado por los Pumas de la UNAM en los cuartos de final del Clausura 2026. La Concachampions sigue siendo un título lejano para André Jardine. Ante la incertidumbre sobre su continuidad ya comienza a surgir el nombre de Guillermo Almada.

André Jardine fue une pieza importante para las Águilas del América en la obtención del tricampeonato dentro del fútbol mexicano. Pero ese conjunto azulcrema no es el mismo que calificó octavo a la Liguilla del 2026.

América 🦅



André Jardine asegura que este no es el mejor momento para hablar de su continuidad, pero deja entrever que quiere seguir al frente de América y por ello está a disposición del dueño Emilio Azcárraga y el presidente deportivo Santiago Baños.



Tiene un año de contrato. pic.twitter.com/atuukebRGo — León Lecanda 🦁 (@Leonlec) May 11, 2026

Jardine reconoció que su futuro en el Club América depende de las decisiones de la directiva. Sin embargo, el estratega brasileño ha sido pretendido por varios clubes durante todo su proceso en el conjunto azulcrema. Desde el América tendrían una segunda opción para el Apertura 2026: Guillermo Almada.

“Ahora que ha comenzado el análisis en el América, tras la eliminación en el Clausura 2026, una de las primeras decisiones que deben tomarse es si André Jardine debe continuar al frente del equipo. Los primeros indicios apuntan a que se respaldará al técnico brasileño, pero —por si las dudas— las Águilas no ven con malos ojos al uruguayo Guillermo Almada“, informa el portal Universal Deportes.

Guillermo Almada es un respetado entrenador dentro del fútbol mexicano. El estratega uruguayo lideró un largo proyecto con los Tuzos del Pachuca. De hecho, Almada le realizaba muy buenos partidos al conjunto azulcrema. El Pachuca de Almada generalmente le generaba problemas al América de Jardine.

Guillermo Almada en España

En junio de 2025, Guillermo Almada dejó la Liga MX para afrontar su primera experiencia en Europa con el Real Valladolid en la segunda división de España. El estratega uruguayo dirigió 19 partidos en el banquillo del conjunto español y dejó un balance de 6 victorias, 6 empates y 7 derrotas.

Pero a inicios de 2026 cambió de aires para sentarse en el banquillo del Real Oviedo, club propiedad del Grupo Pachuca que luchaba por no descender de LaLiga. Guillermo Almada dirigió la segunda mitad de la temporada. En 19 partidos, el uruguayo dejó un registro de 4 victorias, 7 empates y 8 derrotas. El Oviedo perdió la categoría; Almada no cumplió el objetivo.

Reporta @juanvelazquezfd que Guillermo Almada habría recibido una oferta del América para dirigir al equipo después del Mundial.



Díganme que no es cierto y que André Jardine se quedará por favor. 😭💔 pic.twitter.com/32Wup7C8Vo — Roberto Haz (@tudimebeto) May 8, 2026

En este sentido, el estratega uruguayo de 56 años podría regresar a su zona de confort. Guillermo Almada ha dirigido más de 250 partidos en el fútbol mexicano en los banquillos del Santos Laguna y el Pachuca. Almada es un entrenador probado en México y no sería descabellado que esté en carpeta del América.

Sigue leyendo:

– Javier Mascherano le lanza un guiño a la Liga MX

– Las Chivas se dejan consentir en la CDMX con todo y serenata

– André Jardine reconoce las dificultades de ser entrenador del América

– Zague cuestiona la gestión de las Águilas del América